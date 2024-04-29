"É sempre muito legal cantar para o público capixaba", diz Salgadinho sobre show no ES

Cantor Salgadinho se apresenta em Cariacica no dia 4 de maio Crédito: Divulgação

No dia 4 de maio, os capixabas irão cantar e dançar ao som de alguns grandes hits do samba e pagode anos 90, como “Inaraí” e “Lua Vai”. Um dos principais nomes por trás do sucesso dos gêneros, o cantor e compositor Salgadinho é a atração principal do aniversário de 10 anos do Shopping Moxuara e comandará um show gratuito em Cariacica.

O evento rola na Praça de Alimentação do Shopping Moxuara, a partir das 19h. Além de Salgadinho, o grupo capixaba D’bem com a Vida irá abrir a noite com show cheio de pagode romântico e descontraído. Após, eles sobem ao palco para cantar junto com o ex-integrante do grupo Katinguelê, que promete uma apresentação cheia de sucessos que marcaram época e conquistaram fãs por todo o Brasil.

“É sempre muito legal ter a oportunidade de estar no Espírito Santo e cantar para o público capixaba. Vamos levar um show muito animado, cheio de sucessos já conhecidos pelo público, daquelas que marcaram época nos anos 90 e 2000, para que todos possam cantar e dançar juntos”, destaca Salgadinho.

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