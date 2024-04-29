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"É sempre muito legal cantar para o público capixaba", diz Salgadinho sobre show no ES

Dono de hits como “Lua Vai” e “Inaraí” se apresenta em show gratuito em Cariacica, no dia 4 de maio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 29 de Abril de 2024 às 14:13

Cantor Salgadinho se apresenta em Cariacica no dia 4 de maio
Cantor Salgadinho se apresenta em Cariacica no dia 4 de maio Crédito: Divulgação
No dia 4 de maio, os capixabas irão cantar e dançar ao som de alguns grandes hits do samba e pagode anos 90, como “Inaraí” e “Lua Vai”. Um dos principais nomes por trás do sucesso dos gêneros, o cantor e compositor Salgadinho é a atração principal do aniversário de 10 anos do Shopping Moxuara e comandará um show gratuito em Cariacica.
O evento rola na Praça de Alimentação do Shopping Moxuara, a partir das 19h. Além de Salgadinho, o grupo capixaba D’bem com a Vida irá abrir a noite com show cheio de pagode romântico e descontraído. Após, eles sobem ao palco para cantar junto com o ex-integrante do grupo Katinguelê, que promete uma apresentação cheia de sucessos que marcaram época e conquistaram fãs por todo o Brasil.
“É sempre muito legal ter a oportunidade de estar no Espírito Santo e cantar para o público capixaba. Vamos levar um show muito animado, cheio de sucessos já conhecidos pelo público, daquelas que marcaram época nos anos 90 e 2000, para que todos possam cantar e dançar juntos”, destaca Salgadinho.

SERVIÇO

Aniversário de 10 anos do Shopping Moxuara
  • Show com Salgadinho e grupo D’bem com a Vida
  • Data: sábado (4)
  • Horário: A partir das 19h
  • Local: Praça de Alimentação do Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica.
  • Gratuito

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