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Série de concertos internacionais com milhares de velas chega ao ES

Apresentações acontecem em maio, junho e julho, com repertório que inclui Coldplay e clássicos do rock; veja mais detalhes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 28 de Abril de 2024 às 12:00

Concerto Candlelight
Concerto Candlelight chega ao ES Crédito: Divulgação
Os concertos Candlelight são famosos por promoverem uma proposta diferente do convencional, interpretados por músicos locais, onde o espaço da apresentação é iluminado por milhares de velas. Com repertório atual e variado, "Vivaldi, As Quatros Estações",   Coldplay e clássicos do rock serão os temas das apresentações em Vitória.
Marcado para os dias 18  e 19 de maio, 9 de junho, além de 18 e 19 julho, o evento terá ingressos a partir de R$ 60 podendo chegar aos R$ 210, dependendo do lugar escolhido. Menores de 16 anos deverão estar acompanhados por um adulto. As apresentações possuem duração de 60 minutos, por dia, com duas sessões, às 19h e 21h, todas no Teatro do Sesi. 

SOBRE OS CONCERTOS

Candlelight foi inicialmente concebido como uma série de música clássica com concertos apresentando obras de grandes compositores, como Vivaldi, Mozart e Chopin. Agora, a lista cada vez maior de programas inclui uma grande variedade de temas e gêneros, incluindo homenagens a artistas contemporâneos como Queen, ABBA, Coldplay e Ed Sheeran, bem como shows dedicados a animes, trilhas sonoras de filmes e muito mais.
Esta experiência multissensorial também evoluiu para apresentar diferentes elementos, como bailarinos ou artistas aéreos, além de outros gêneros, como jazz, soul, ópera, flamenco e muito mais. Os concertos Candlelight estão presentes em mais de 150 cidades de todo o mundo e já impressionaram milhões de convidados desde seu lançamento.

Concertos Candlelight

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