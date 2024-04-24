Rapper e ex-jogador de basquete: conheça capixaba do reality Túnel do Amor

Tem capixaba na terceira temporada do reality de relacionamentos "Túnel do Amor”, da Multishow e Globoplay. O músico e compositor Pezão é natural de Vitória, tem 28 anos e está entre os 20 participantes que estão em busca do par perfeito para suas duplas.
O reality estreou na última segunda (22), mas foi gravado no final de 2023. Ao todo, são dez duplas de amigos, que vão passar o experimento em casas separadas. O capixaba entrou acompanhado do DJ e empresário paulista Micão, de 29 anos.
Segundo o site gshow, entre os trunfos para conseguir um novo amor, Pezão se considera uma pessoa “paz e amor”, que foge de confusões. Ele busca no reality uma parceira carinhosa e que tenha um beijo bom. O capixaba só namorou uma vez, em um relacionamento de três anos.
Nas redes sociais, Pezão compartilha seu lado musical e suas composições no rap/trap. Já foi jogador de basquete e segue mantendo um estilo de vida focado em praticar atividades físicas, como musculação e futebol.
Túnel do Amor é apresentado pela ex-BBB Ana Clara e terá 20 episódios. No canal Multishow, o público poderá conferir a atração de segunda a sexta às 23h30. No Globoplay, será disponibilizado os cinco episódios semanais toda segunda, às 18h.