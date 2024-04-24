Rapper e ex-jogador de basquete: conheça capixaba do reality Túnel do Amor

O capixaba Pezão é rapper e joga basquete Crédito: Reprodução/Instagram

Tem capixaba na terceira temporada do reality de relacionamentos "Túnel do Amor”, da Multishow e Globoplay. O músico e compositor Pezão é natural de Vitória, tem 28 anos e está entre os 20 participantes que estão em busca do par perfeito para suas duplas.

O reality estreou na última segunda (22), mas foi gravado no final de 2023. Ao todo, são dez duplas de amigos, que vão passar o experimento em casas separadas. O capixaba entrou acompanhado do DJ e empresário paulista Micão, de 29 anos.

Pezão e Micão entraram juntos no Túnel do Amor Crédito: Juan Ribeiro/Globoplay

Segundo o site gshow, entre os trunfos para conseguir um novo amor, Pezão se considera uma pessoa “paz e amor”, que foge de confusões. Ele busca no reality uma parceira carinhosa e que tenha um beijo bom. O capixaba só namorou uma vez, em um relacionamento de três anos.

Nas redes sociais, Pezão compartilha seu lado musical e suas composições no rap/trap. Já foi jogador de basquete e segue mantendo um estilo de vida focado em praticar atividades físicas, como musculação e futebol.

O que esperar de uma dupla de amigos onde um gosta de ficar grudado na gata e o outro prefere uma vida de rockstar com vários beijos diferentes na noite? ? Já quero ver o que vai acontecer na nova temporada de #TunelDoAmor pic.twitter.com/tM4RzY2qMN — globoplay (@globoplay) April 15, 2024