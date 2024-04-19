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Capixaba João Hadad anuncia participação no reality A Grande Conquista

O ex-participante do Power Couple, reality de casais, agora embarca na atração que começa com 100 pessoas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 19 de Abril de 2024 às 19:05

Capixaba João Hadad
João Hadad vai participar do reality A Grande Conquista Crédito: Reprodução | Instagram
O capixaba João Hadad anunciou nessa quinta-feira (18) nas redes sociais que participará do reality A Grande Conquista, da Record TV. O ex-participante do Power Couple, reality de casais da mesma emissora, agora embarca na atração que começa com 100 pessoas, entre famosos e anônimos, que estarão em uma vila batalhando por uma vaga na mansão. A apresentação fica por conta de Rachel Sheherazade. 
Na publicação de anúncio, o capixaba afirma que sempre foi movido a desafios e que tem sede de vencer.  "Sei que por onde eu estiver a luz que me impulsiona e me guia estará também. E é com muita garra, fé e determinação que abraço mais essa oportunidade", garante. 

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