Capixaba João Hadad anuncia participação no reality A Grande Conquista

O capixaba João Hadad anunciou nessa quinta-feira (18) nas redes sociais que participará do reality A Grande Conquista, da Record TV. O ex-participante do Power Couple, reality de casais da mesma emissora, agora embarca na atração que começa com 100 pessoas, entre famosos e anônimos, que estarão em uma vila batalhando por uma vaga na mansão. A apresentação fica por conta de Rachel Sheherazade.

Na publicação de anúncio, o capixaba afirma que sempre foi movido a desafios e que tem sede de vencer. "Sei que por onde eu estiver a luz que me impulsiona e me guia estará também. E é com muita garra, fé e determinação que abraço mais essa oportunidade", garante.