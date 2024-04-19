Agenda

Sexta (19) com Hungria Hip Hop e festival gastronômico em Santa Teresa

E não para por aí! Além dessas atrações o dia ainda conta com outros shows, festas, exposições e música ao vivo em barzinhos
Isadora Mello

Isadora Mello

Publicado em 19 de Abril de 2024 às 03:00

Shows

Hungria no Ilha shows

Com Hungria Hip Hop no Ilha Shows, a partir das 22h. Ingressos: a partir de R$ 50. Alameda Ponta Formosa - Praia do Canto, Vitória

Tears for Fears Tribute

Tributo para a banda Tears for Fears no espaço Patrick Ribeiro, a partir das 21h30. Ingressos: R$ 103,50 (Cadeira), R$ 690 (Mesas). Espaço Patrick Ribeiro - Novo Aeroporto de Vitória

Sexta Fest

Com Rennan Nunes e Lilian Lomeu no Cerimonial Manguinhos, a partir das 18h. Informações e reservas: (27) 99762-4787. Avenida dos Colibris, nº08, Morada de Laranjeiras, Serra

Boulevard Festival

Com No Class e Banda 027 no estacionamento do Shopping Boulevard, a partir das 20h. Entrada Gratuita. Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha

Show Poemas Engarrafados

Com Sandrera no Teatro Sônia Cabral, a partir das 20h. Entrada gratuita. Rua São Gonçalo, Centro, Vitória

Festas

Mãe Joana (Fora de Casa)

Roda de samba do Mãe Joana (D'Moleque, Gustavo o brabo, Samba Jr, Leozinho) na boate London, a partir das 20h. Ingressos: a partir de R$ 30. Avenida Raul Oliveira Neves, 160, Jardim Camburi, Vitória

Vida Rasa

Com Pagode da Praia, Gabriel Pratti, a partir das 21h, no Boteco do Junior. Ingressos: R$ 30. Avenida Saturnino Rangel Mauro - Praia de Itaparica, Vila Velha

Samba na Toca especial Jorge Aragão

Com Grupo Já Gamei, a partir das 21h, na A Selva. Ingressos: R$ 20. Rua Sete de Setembro, 493, Centro, Vitória

Forrozada Boa

Com Quininho de Valente, Thiago Fred e mais! No Recreio dos Olhos, a partir das 22h. Ingressos: R$ 35. Avenida Cel. José Martins de Figueiredo, 575, São Cristovão, Vitória

Go College

Festa universitária no Embrazado, com competições entre atléticas e disputa de prêmios, a partir das 22h. Ingressos: R$ 60 (inteira), R$ 40 (meia). Rua Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória

Pop Stars

Pop e Taylor Hits na Fluente, a partir das 22h. Entrada: R$ 30. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória

Boltantan

Com Pop BR, Electropop, Funk, Remixes na Bolt, a partir das 23h. Entrada: R$ 25. R. Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória

Na Onda

Com Grupo Du Nosso Jeito, Leq Samba, Esquilo, Koreia no Oasis Beach Club, a partir das 21h. Praia de Camburi, número 3810 - K8 e K9

Akatsoka

Com funk, anime, kpop e remix no Victoria Pub, a partir das 22h. Entrada: R$ 20. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória

Especial Rock BR 90's

Canela Green e Beck Power no Correria Music Bar, a partir das 22h. Entrada franca até 00h. Avenida Est. Júlio de Souza, Praia de Itaparica, Vila Velha

Pagode do Leq

Com Leqsamba, Leozinho e Chocolate na Fazendinha Shows, a partir das 22h. Entrada gratuita até 00h. Rodovia Serafim Derenzi, 2250 - Grande Vitória, Vitória

Especial

Santa Teresa Gourmet

Evento gastronômico capixaba, até o dia 21 de abril. Com programação de música, cultura e comida italiana nos restaurantes da cidade. Na Praça da Cultura, no centro de Santa Teresa

Encontros com a cultura indígena

Programação especial e gratuita no Sesc Glória em comemoração ao abril indígena. Na sexta, cinema sessões de cinema às 16h e 18h20.  Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória

Música ao vivo

Rodrigo Balla e Jackson Lima

Com Rodrigo Balla e Jackson Lima no Butteco's Vitalino, a partir das 20h30. Couvert: R$ 10. R. Ibitirama, 128, Itaparica, Vila Velha

Ubando

Com Ubando no Pub 426, a partir das 21h. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória 

Casa de Bamba

Com Helen Nascimento na Casa de Bamba, a partir das 20h. Couvert: R$ 15. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória

Duo Bem Brasil

Com André Carvalho, Jesse Disouza na A Oca. Couvert: R$ 15. Rua do Rosário, 114, Centro de Vitória

Cervejaria Fratelli

Com Malandragem S/A (Rock nacional) na Cervejaria Fratelli, a partir das 18h30. Av. Saturnino Rangel Mauro, 1011, Pontal de Camburi

Enredo Botequim

Com Guilherme Nascimento no Enredo Botequim, a partir das 18h. Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória

Diversão

Exposição Internacional – Dragões

Exposição Internacional inédita e gratuita com 10 espécies diferentes de dragões gigantes que emitem sons, fazem movimentos e soltam fumaça pela boca. Data: de 07 de abril a 05 de maio. Horário: Segunda a Sábado das 10h às 22h. Domingos e Feriados das 14h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Gratuito. Área interativa (atividades pagas): foto 10x15 no dragão nomeado Grande de Gelo, valor R$ 30 (por pessoa) Game de realidade virtual: R$ 25 (por pessoa) permitido apenas para crianças acima de 4 anos.

WOW Park

Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos (meia): R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos). No piso L3 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha

Exposição Disney 100 anos

Exposição interativa em comemoração aos 100 anos da Disney, com ambientes temáticos da Marvel, Toy Story, Encanto, Enrolados e Star Wars. Data: 05/04 a 28/04. Horário: domingo a quinta: 14h às 20h; sexta e sábado: 14h às 21h30. Shopping Mestre Álvaro, Praça de Eventos, piso L2. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Gratuito.

Vila Boliche

Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Funcionamento: Segunda a Sexta a partir das 17:00horas até às 00:00. Sábados e Domingos a partir das 12:00 horas até às 00:00hr. Local: Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Valores: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.

Mundo Volcano

A Volcano é uma piscina gigantesca com milhares de bolinhas, além de um labirinto guardado por um dragão enorme, onde a criançada vai poder entrar, explorar e passar por diversos desafios. Data: todos os dias, até 08/06. Local: Shopping Praia da Costa, pracinha do piso L1. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Horário: conforme horário do shopping, segunda a sábado (10h as 22h), domingo e feriados 14h às 21h. Valor: a partir de R$ 50,00 para 30 minutos

Exposições

Manguezal: Múltiplos Olhares

Exposição "Manguezal: Múltiplos Olhares", até 30 de abril de 2024 na Casa Porto das Artes Plásticas. Horário: De segunda a sexta, das 10h às 18h. Sábados das 10h às 14h. Entrada gratuita. Praça Manoel Silvino Monjardim, 66. Centro Histórico de Vitória

O Fabuloso Mundo das Cores

Exposição de Heidi Liebermann. No Palácio Anchieta, Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Classificação livre. Visitação: até 10 de julho, de terça-feira a domingo, das 9h às 17h

O Inquilino

Uma série de ocupações urbanas focadas em residências privadas que se encontram fechadas/inativas na cidade de Vitória no MAES. Funcionamento: de terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Até 26 de maio. Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória

ABRIGAR-SE – Novas Incorporações

Obras de 8 artistas contemporâneos em colaboração com a OMA Galeria. Horários: das 17h às 20h. Até 11 de agosto.

OcupaSacy VIX

No Sesc Glória, de 10h às 20h até o dia 28 de abril. Entrada gratuita. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória

Juruti-Festival das Tribos

Exposição fotográfica do artista Alexandre Baena, no Palácio Anchieta. Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória

O Poema das Cores

Exposição interativa em Cachoeiro de Itapemirim. Visitas: entre 11 de abril e 9 de maio, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Sala Levino Fanzers (anexo à Casa da Memória), rua 25 de março, 118, Centro, Cachoeiro de Itapemirim

