Mulher desmaia após homem agredi-la com barra de ferro em Rio Bananal

Uma mulher ficou gravemente ferida após ser agredida com uma barra de ferro na noite de sábado (18), no bairro Santo Antônio, em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo. A Polícia Militar (PM) informou que foi acionada e, no local, a equipe encontrou a vítima desacordada, com sangramento na cabeça, causado por trauma, além de uma fratura no antebraço esquerdo.
Testemunhas relataram aos policiais que a mulher estava em um bar, onde consumia bebida alcoólica, e foi atacada ao sair do estacionamento do estabelecimento. Segundo os relatos, o suspeito utilizou uma barra de ferro para desferir dois golpes na região da cabeça da vítima e, em seguida, fugiu.
Ainda de acordo com uma testemunha, momentos antes da agressão, o homem estava no bar jogando sinuca quando teria sido ofendido e ameaçado pela mulher. A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhada ao Hospital Rio Doce. O estado de saúde dela não foi divulgado. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.
A Polícia Civil informou que o fato será investigado por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Rio Bananal e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Segundo a corporação, a população pode contribuir com informações de forma anônima pelo Disque-Denúncia (181). Basta acessar o serviço ao discar o 181; pelo site www.disquedenuncia181.es.gov.br; ou pelo WhatsApp (enviar para o número 27 99253-8181 e seguir o passo a passo do atendimento virtual).