Festival gratuito reúne samba, comida boa e diversão na Serra

Para os apaixonados por samba e cerveja artesanal: se preparem! Vem aí o primeiro Samba na Varanda, festival que contará com vários gêneros musicais, gastronomia diversificada e área kids durante todo final de semana. E o melhor de tudo, a programação é totalmente gratuita.
O festival na Serra vai oferecer dois dias de evento, o sábado (27) e o domingo (28), a partir das 16 horas, no Shopping Montserrat, em Colina de Laranjeiras. O primeiro show é no sábado, das 18h às 20h, com a Banda Resenha do Cosvosk, na sequência sobe ao palco a banda Curtição, das 21h às 23h.
Já no domingo, a Banda Prefixo 27 se apresenta das 18 às 20h, e para fechar com chave de ouro, o Grupo Pele Morena agita o público das 21h às 23h. E claro, muitas delícias gastronômicas estarão disponíveis, de cerveja artesanal a drinks e até de hambúrguer e fritas a barraca de churrasquinho, não vão faltar opções para curtir.
SERVIÇO
Samba na Varanda
- Evento com música, opções gastronômicas, cerveja artesanal e drinks
- Local: Shopping Montserrat - Avenida Eldes Scherrer Souza, 2162, Varanda - Piso L3, Colina de Laranjeiras - Serra
- Atrações:
- Sábado (27), banda Resenha do Cosvosk às 18h e Grupo Curtição às 21h
- Domingo (28), tem banda Prefixo 27, às 18h e grupo Pele Morena às 21h
- O evento é gratuito e os ingressos podem ser retirados através do site da Sympla
- Classificação: LIVRE - Menores de 18 anos somente acompanhados com pais ou responsável legal.