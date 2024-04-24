Festival gratuito reúne samba, comida boa e diversão na Serra

Grupo Pele Morena vai se apresentar no Samba na Varanda, na Serra Crédito: Divulgação

Para os apaixonados por samba e cerveja artesanal: se preparem! Vem aí o primeiro Samba na Varanda, festival que contará com vários gêneros musicais, gastronomia diversificada e área kids durante todo final de semana. E o melhor de tudo, a programação é totalmente gratuita.

O festival na Serra vai oferecer dois dias de evento, o sábado (27) e o domingo (28), a partir das 16 horas, no Shopping Montserrat, em Colina de Laranjeiras. O primeiro show é no sábado, das 18h às 20h, com a Banda Resenha do Cosvosk, na sequência sobe ao palco a banda Curtição, das 21h às 23h.

Já no domingo, a Banda Prefixo 27 se apresenta das 18 às 20h, e para fechar com chave de ouro, o Grupo Pele Morena agita o público das 21h às 23h. E claro, muitas delícias gastronômicas estarão disponíveis, de cerveja artesanal a drinks e até de hambúrguer e fritas a barraca de churrasquinho, não vão faltar opções para curtir.

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