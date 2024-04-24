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Festival gratuito reúne samba, comida boa e diversão na Serra

Evento contará com atrações musicais como o grupo Pele Morena, além de um menu recheado de opções gastronômicas e cerveja artesanal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 24 de Abril de 2024 às 13:43

Grupo Pele Morena vai se apresentar no Boulevard Festival
Grupo Pele Morena vai se apresentar no Samba na Varanda, na Serra Crédito: Divulgação
Para os apaixonados por samba e cerveja artesanal: se preparem! Vem aí o primeiro Samba na Varanda, festival que contará com vários gêneros musicais, gastronomia diversificada e área kids durante todo final de semana. E o melhor de tudo, a programação é totalmente gratuita.
O festival na Serra vai oferecer dois dias de evento, o sábado (27) e o domingo (28), a partir das 16 horas, no Shopping Montserrat, em Colina de Laranjeiras. O primeiro show é no sábado, das 18h às 20h, com a Banda Resenha do Cosvosk, na sequência sobe ao palco a banda Curtição, das 21h às 23h. 
Já no domingo, a Banda Prefixo 27 se apresenta das 18 às 20h, e para fechar com chave de ouro, o Grupo Pele Morena agita o público das 21h às 23h. E claro, muitas delícias gastronômicas estarão disponíveis, de cerveja artesanal a drinks e até de hambúrguer e fritas a barraca de churrasquinho, não vão faltar opções para curtir. 

SERVIÇO

Samba na Varanda
  • Evento com música, opções gastronômicas, cerveja artesanal e drinks  
  • Local: Shopping Montserrat - Avenida Eldes Scherrer Souza, 2162, Varanda - Piso L3, Colina de Laranjeiras - Serra
  • Atrações: 
  • Sábado (27), banda Resenha do Cosvosk às 18h e Grupo Curtição às 21h  
  • Domingo (28), tem banda Prefixo 27, às 18h e grupo Pele Morena às 21h
  • O evento é gratuito e os ingressos podem ser retirados através do site da Sympla
  • Classificação: LIVRE - Menores de 18 anos somente acompanhados com pais ou responsável legal.

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