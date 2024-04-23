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  • Com escritores como Elisa Lucinda, revista ÍMÃ será lançada em Vitória
Oitava edição

Com escritores como Elisa Lucinda, revista ÍMÃ será lançada em Vitória

Reunindo poetas e escritores do Brasil e do mundo, a revista é lançada um dia após o Dia do Livro, celebrado nesta terça (23)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 23 de Abril de 2024 às 12:00

Capa da revista ÍMÃ
Capa da oitava edição da revista ÍMÃ Crédito: Divulgação
A oitava edição da revista ÍMÃ, que reúne poetas e escritores de diferentes lugares, será lançada nesta quarta-feira (24) em Vitória. A revista integra importantes acervos nacionais e internacionais, como a Bibilioteca Nacional e a Universidade de Austin-Texas, nos Estados Unidos. A obra é lançada um dia após o Dia do Livro, celebrado nesta terça (23).
A nova edição traz escritores como Elisa Lucinda, Kátia Bento e Marcos Tavares, além de autores do Amazonas, de Brasília e do Rio de Janeiro e de outros países como França e Estados Unidos. A IMÃ já publicou 145 autores e realizou lançamentos em locais fora de Vitória como o Museu de Arte Moderna e Palácio do Catete, no Rio de Janeiro.
Editada pela jornalista e designer gráfica Sandra Medeiros, a revista já publicou, entre outros, Carlos Drummond de Andrade, Arnaldo Antunes, Ivan Junqueira, Helena Kolody e Leminski. 
"A revista ÍMÃ, de repercussão internacional, é uma publicação de vanguarda, de peso, com lugar consolidado. Isso porque une a qualidade dos textos ao arrojado design gráfico, e porque sempre há bons novos autores a serem divulgados", destaca Sandra Medeiros. 
O projeto gráfico, fundamental para o sucesso da revista, foi idealizado e executado em parceria com o conceituado designer Ivan Alves, que trabalhou durante décadas nos principais jornais diários de Vitória. 

SERVIÇO

  • Lançamento revista ÍMÃ
  • Data: quarta-feira (19), às 19h
  • Local: Bistrô Saldanha, Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 705, Jucutuquara, Vitória

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