Grupo capixaba vai representar o Brasil em Festival Internacional de Folclore

Grupo Andora é uma das atrações do Festival Internacional de Folclore, Culturas e Artes (FIFCA) Crédito: Juliana Lima

Com 15 anos de atividade na formação e difusão das danças populares no Espírito Santo, o Grupo Andora está de malas prontas para Portugal. O grupo é o único representante do Brasil no Festival Internacional de Folclore, Culturas e Artes (FIFCA), que será realizado de 25 de abril a 01 de maio, na cidade de Almeirim, localizada na região do Ribatejo.

Esta será a terceira participação do Andora no festival. Além de Portugal, o grupo já se apresentou na França, México, Chile e Itália. A equipe será composta por 37 integrantes, incluindo nove músicos, 22 dançarinos e seis membros de produção e apoio.

O grupo vai levar na bagagem os espetáculos "Samba em Movimento I", "Samba em Movimento II" e "Reisado do Maracatu". A presidente da Associação Cultural Andora, Laís Loyola, explica que as peças retratam a riqueza e diversidade das danças afro-brasileiras, e terão, respectivamente, 15, 20 e 50 minutos de duração.

Grupo Andora é uma das atrações do Festival Internacional de Folclore, Culturas e Artes (FIFCA) Crédito: Márcio Martins

“Samba em Movimento I conta a história do samba a partir dos terreiros, da capoeira e do samba de roda. Por sua vez, ‘Samba em Movimento II’ percorre a transição do samba de terreiro e das pandeiradas até chegar ao samba-enredo. E ‘Reisado do Maracatu’ faz a representação do Maracatu, desde o seu surgimento, como cortejo da corte imperial, até os festejos, as divindades orixás e os cortejos do maracatu nação/baque virado”, descreve Laís, referindo-se a um dos mais antigos ritmos afro-brasileiros, com origem em Pernambuco.

Todas as apresentações serão dentro da programação do FIFCA, que vai contemplar as cidades de Almeirim, Município de Alpiarça, Câmara Municipal de Benavente, Município Centro Cultural do Cartaxo, Município da Chamusca, Câmara Municipal de Coruche & Município de Salvaterra de Magos (Granho).

Grupo Andora é uma das atrações do Festival Internacional de Folclore, Culturas e Artes (FIFCA) Crédito: Guto de Oliveira

MULTICULTURAL

Além das apresentações em Almeirim, o Grupo Andora vai passar, em média, por seis cidades da região, tendo como base a vila de Benavente. A programação das comitivas internacionais incluirá performances em palcos montados nas cidades que participam do festival, escolas, instituições sociais, cortejos em locais públicos, oficinas e visitas a espaços turísticos e históricos.

Companhias de países como Argentina, Eslováquia, Grécia, Kosovo, Moçambique, México, Polônia e Turquia confirmaram presença no FIFCA 2024, o que reforça o caráter multicultural do festival.

Grupo Andora é uma das atrações do Festival Internacional de Folclore, Culturas e Artes (FIFCA) Crédito: Juliana Lima

Para a dançarina Cecília Nunes, cofundadora e coordenadora de Relações Internacionais do Grupo Andora, o retorno ao Festival Internacional de Folclore, Culturas e Artes de Almeirim tem valor afetivo para os integrantes do grupo.

“Ir ao FIFCA pela terceira vez, dez anos após nossa última ida, é como ir ansiosamente ao reencontro. Reencontro do início, afinal, foi nosso primeiro festival internacional; e o reencontro com velhos amigos, os organizadores do festival, que nos proporcionaram um encontro amigável e pacífico com nossas raízes portuguesas”, observa Cecília, que descreve Almeirim como a “cidade dos encontros”.