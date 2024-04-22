Amaro Lima faz show em tributo a Alexandre Lima nesta terça-feira (23)

Segundo Amaro Lima, o show “Barco do Amor” consistirá em uma apresentação intimista, com repertório de canções que eles compuseram juntos, em um formato simples de voz e violão, exatamente como as músicas nasceram.

“Esse show será muito especial no aniversário do Alexandre. É uma forma de celebrar a memória dele e também de contribuir com essa galera que ajudou a família durante os 10 anos que ele estava em coma. Até por isso a entrada vai ser uma lata de leite em pó, que vai ser destinada às vítimas (das chuvas) do Sul do Estado. O "Barco do Amor" é isso, mostra como a arte conecta as pessoas”, disse Amaro Lima.