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No dia do aniversário

Amaro Lima faz show em tributo a Alexandre Lima nesta terça-feira (23)

Apresentação “Barco do Amor” acontece na data em que o músico, que faleceu em março, completaria 55 anos. Entrada é solidária
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 22 de Abril de 2024 às 10:44

Amaro Lima encerra a segunda noite do Fest Gastronomia com o show
Amaro Lima no show "Noite Manimal" Crédito: Carlos Alberto Silva
O cantor capixaba Alexandre Lima, falecido no dia 28 março deste ano, terá um tributo realizado por seu irmão Amaro Lima, nesta terça-feira (23), data que completaria 55 anos. A apresentação será a partir das 20h, no palco do Sesc Glória, no Centro de Vitória. Alex ficou mais de dez anos em coma após sofrer uma parada cardiorrespiratória.
Segundo Amaro Lima, o show “Barco do Amor” consistirá em uma apresentação intimista, com repertório de canções que eles compuseram juntos, em um formato simples de voz e violão, exatamente como as músicas nasceram.
“Esse show será muito especial no aniversário do Alexandre. É uma forma de celebrar a memória dele e também de contribuir com essa galera que ajudou a família durante os 10 anos que ele estava em coma. Até por isso a entrada vai ser uma lata de leite em pó, que vai ser destinada às vítimas (das chuvas) do Sul do Estado. O "Barco do Amor" é isso, mostra como a arte conecta as pessoas”, disse Amaro Lima.
Os irmãos Alex e Amaro Lima
Os irmãos Alex e Amaro Lima Crédito: Instagram/@realamarolima
Alexandre Lima foi um músico e compositor cuja contribuição para a música regional foi marcante na cultura capixaba. Conhecido por fundir ritmos como congo, rock, reggae e pop, ele criou um estilo único, apelidado de "rockongo", que não apenas definiu a identidade da banda Manimal, mas também abriu caminho para outras bandas capixabas.
As entradas serão solidárias. Os ingressos serão revertidos em troca de lata ou pacote de leite em pó na bilheteria do Teatro Glória. As doações serão encaminhadas ao Programa Sesc Mesa Brasil e posteriormente enviadas às vítimas desabrigadas na região Sul do Espírito Santo.

SERVIÇO

  • "Barco do Amor" – Tributo Alexandre Lima
  • Data: terça-feira (23)
  • Horário: a partir das 20 horas
  • Duração: 60 minutos
  • Local: Sesc Glória, em Vitória
  • Entrada solidária: Lata ou pacote de leite em pó na bilheteria do teatro, a partir das 10 horas

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