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Homenagem

Tributo para Belchior em Vitória promete experiência nostálgica aos fãs

Espetáculo rola nos dias 26, 27 e 28 de abril no Teatro Universitário da Ufes, em Vitória; veja a programação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 19 de Abril de 2024 às 15:05

Espetáculo
Espetáculo "Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro", em homenagem a Belchior Crédito: Ivana Mascarenhas
De volta aos palcos no final deste mês, o espetáculo em homenagem ao cantor Antônio Carlos Belchior promete uma experiência nostálgica aos fãs. Intitulado "Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro", a peça ressurge trazendo toda sua memória, poesia e filosofia. As sessões acontecem nos dias 26, 27 e 28 de abril, no Teatro da Ufes. 
A narrativa, construída por Pedro Cadore e Cláudia Pinto, se desdobra a partir de trechos de entrevistas do próprio Belchior, proporcionando ao público um vislumbre da juventude do artista e suas reflexões sobre um mundo em constante desconcerto. Mais do que uma mera retrospectiva, a peça aspira transmitir a filosofia de Belchior, convidando o espectador a explorar a profundidade de suas letras e pensamentos.
Além disso, destaca a intenção de proporcionar uma experiência nostálgica aos fãs, assim como introduzir a poesia única do compositor àqueles que ainda não a conhecem. Uma banda ao vivo vai elevar a atmosfera do evento, recriando sucessos como 'Alucinação', 'Apenas Um Rapaz Latino Americano', 'Coração Selvagem' e outros clássicos de Belchior.
A produção, sob os cuidados de R+Marketing, Cadore Produções Artísticas e Riatti Produções, obteve aprovação da família do homenageado, que expressou sua emoção ao ver a obra alinhada à proposta artística de Belchior. A peça ainda conta com o apoio da Lei de Incentivo à Cultura via Lei Rouanet e o patrocínio exclusivo da Infraero Aeroportos.

SERVIÇO

BELCHIOR - "ANO PASSADO EU MORRI, MAS ESSE ANO EU NÃO MORRO"
  • Local: Teatro Universitário da UFES - Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória
  • Temporada: 26, 27 e 28 de abril
  • Horário: Sexta e sábado às 20h e domingo às 17h 
  • Gênero: Musical 
  • Duração: 80 minutos 
  • Classificação Indicativa: Livre 
  • Ingressos: entre R$ 25 e R$ 120, à venda no site da Sympla

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