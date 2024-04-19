Tributo para Belchior em Vitória promete experiência nostálgica aos fãs

Espetáculo "Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro", em homenagem a Belchior Crédito: Ivana Mascarenhas

De volta aos palcos no final deste mês, o espetáculo em homenagem ao cantor Antônio Carlos Belchior promete uma experiência nostálgica aos fãs. Intitulado "Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro", a peça ressurge trazendo toda sua memória, poesia e filosofia. As sessões acontecem nos dias 26, 27 e 28 de abril, no Teatro da Ufes.

A narrativa, construída por Pedro Cadore e Cláudia Pinto, se desdobra a partir de trechos de entrevistas do próprio Belchior, proporcionando ao público um vislumbre da juventude do artista e suas reflexões sobre um mundo em constante desconcerto. Mais do que uma mera retrospectiva, a peça aspira transmitir a filosofia de Belchior, convidando o espectador a explorar a profundidade de suas letras e pensamentos.

Além disso, destaca a intenção de proporcionar uma experiência nostálgica aos fãs, assim como introduzir a poesia única do compositor àqueles que ainda não a conhecem. Uma banda ao vivo vai elevar a atmosfera do evento, recriando sucessos como 'Alucinação', 'Apenas Um Rapaz Latino Americano', 'Coração Selvagem' e outros clássicos de Belchior.

A produção, sob os cuidados de R+Marketing, Cadore Produções Artísticas e Riatti Produções, obteve aprovação da família do homenageado, que expressou sua emoção ao ver a obra alinhada à proposta artística de Belchior. A peça ainda conta com o apoio da Lei de Incentivo à Cultura via Lei Rouanet e o patrocínio exclusivo da Infraero Aeroportos.

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