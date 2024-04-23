Dire Straits Legacy traz turnê internacional para Vitória nesta quinta (25)

Dire Straits Legacy se apresenta nesta quinta (25), em Vitória Crédito: Divulgação

Que tal uma viagem no tempo com os inesquecíveis hits do Dire Straits Legacy? O reencontro entre a banda e os fãs capixabas é nesta quinta-feira, às 21h30, no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória. A turnê “For You South America 2024” promete levar uma vibe nostálgica para o público e os ingressos custam a partir de R$ 180.

De volta as décadas de 1970 e 1980, o grupo trará uma setlist especial com clássicos como: “So Far Away”, "Walk of Life", "Romeo and Juliet" e "Money for Nothing". O projeto Dire Straits Legacy é formado por músicos que participaram de diferentes fases da formação original da banda e tem como objetivo manter vivo o legado da Dire Straits.

Os atuais integrantes da banda contam com o tecladista Alan Clark, que fez parte da Dire Straits entre os anos de 80 e 85, o saxofonista Mel Collins -membro de 83 a 85-, o guitarrista Phil Palmer, o baixista Steve Walters, o baterista Alex Polifrone e o tecladista Primiano Dibiase. Entre os vocalistas estão Marco Caviglia e Danny Cummings, que também são guitarristas e percussionistas, respectivamente.

Com mais de 17 milhões de ouvintes mensais no Spotify e 1 bilhão de visualizações no Youtube, Dire Straits se consagrou como um fenômeno mundial. E para se manter no topo, agora, com a Dire Straits Legacy, os fãs estão vendo nascer novas composições. O projeto surgiu em 2009, quando antigos integrantes da formação original decidiram manter a obra da banda viva.

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