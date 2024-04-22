Filme capixaba "Marraia" estreia no cinema nesta quinta-feira (25)

O que começa como uma simples competição logo se transforma em uma jornada de amadurecimento Crédito: Jovas Vaz | Divulgação

Uma viagem mágica e emocionante no vilarejo de Bururama, distrito de Cachoeiro de Itapemirim, no interior do Espírito Santo. É assim que é definido o filme capixaba "Marraia", que estreia nesta quinta-feira (25) no Cine Jardins, em Vitória. A obra é baseada no romance homônimo do escritor José Marcelo Grillo e dirigida pelo cineasta Diego Scarparo.

O filme conta a história do jovem Marcelinho que enfrenta o maior desafio de sua vida: derrotar Baloni, o campeão local de bola de gude. O que começa como uma simples competição logo se transforma em uma jornada de amadurecimento na obra que é traduzida pelo diretor como um encontro entre "O Pequeno Príncipe" e "O Menino Maluquinho".

Através dessa busca pelas bolinhas exigidas, "Marraia" revela segredos, faz amigos e enfrenta inimigos, tudo isso com uma pitada de humor lúdico e a linguagem típica das crianças em fase de compreensão do mundo. A história de "Marraia" nos leva a refletir sobre nossa própria jornada, nossos desafios e descobertas.

"O filme se passa no final dos anos 1960 em uma vila no interior do Espírito Santo, mas que pode estar em qualquer lugar, uma vila que habita o coração do espectador do Brasil e exterior. O filme tem um tom de fábula, onde através dos olhares das crianças, há o amadurecimento", explica Diego Scarparo.

No decorrer do filme, Marcelo não aceita o resultado da disputa e desafia Baloni para uma revanche. O desafio, porém, tem uma condição: eles devem apostar 300 bolinhas de gude em apenas dez dias.

O que começa como uma simples competição logo se transforma em uma jornada de amadurecimento Crédito: Jovas Vaz | Divulgação