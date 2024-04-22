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Uma viagem mágica

Filme capixaba "Marraia" estreia no cinema nesta quinta-feira (25)

A obra é baseada no romance homônimo do escritor José Marcelo Grillo e foi adaptada para o cinema pelo diretor Diego Scarparo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 22 de Abril de 2024 às 19:59

Gravações do filme
O que começa como uma simples competição logo se transforma em uma jornada de amadurecimento Crédito: Jovas Vaz | Divulgação
Uma viagem mágica e emocionante no vilarejo de Bururama, distrito de Cachoeiro de Itapemirim, no interior do Espírito Santo. É assim que é definido o filme capixaba "Marraia", que estreia nesta quinta-feira (25) no Cine Jardins, em Vitória. A obra é baseada no romance homônimo do escritor José Marcelo Grillo e dirigida pelo cineasta Diego Scarparo.
O filme conta a história do jovem Marcelinho que enfrenta o maior desafio de sua vida: derrotar Baloni, o campeão local de bola de gude. O que começa como uma simples competição logo se transforma em uma jornada de amadurecimento na obra que é traduzida pelo diretor como um encontro entre "O Pequeno Príncipe" e "O Menino Maluquinho".
Através dessa busca pelas bolinhas exigidas, "Marraia" revela segredos, faz amigos e enfrenta inimigos, tudo isso com uma pitada de humor lúdico e a linguagem típica das crianças em fase de compreensão do mundo. A história de "Marraia" nos leva a refletir sobre nossa própria jornada, nossos desafios e descobertas.
"O filme se passa no final dos anos 1960 em uma vila no interior do Espírito Santo, mas que pode estar em qualquer lugar, uma vila que habita o coração do espectador do Brasil e exterior. O filme tem um tom de fábula, onde através dos olhares das crianças, há o amadurecimento", explica Diego Scarparo.
No decorrer do filme, Marcelo não aceita o resultado da disputa e desafia Baloni para uma revanche. O desafio, porém, tem uma condição: eles devem apostar 300 bolinhas de gude em apenas dez dias.
Gravações do filme
O que começa como uma simples competição logo se transforma em uma jornada de amadurecimento Crédito: Jovas Vaz | Divulgação
"Marraia" tem participações especiais de Paulo Jorge Roque, o Sidney da novela "Terra e Paixão", da TV Globo; de Gabriela Saadi, que interpretou Violeta na novela "As Aventuras de Poliana", do SBT; e Rejane Arruda, Kiki da novela "Chocolate com Pimenta", da Globo. O filme será exibido diariamente no Cine Jardins, em Jardim da Penha, em Vitória, às 14h50.

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