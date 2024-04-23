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Palco de Madonna em Copacabana será 2 vezes maior do que o utilizado na turnê mundial

Estrutura será erguida a 2,40 metros do chão para facilitar a visão dos fãs. O público estimado é de pelo menos 1 milhão de pessoas
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 23 de Abril de 2024 às 11:43

Palco de Madonna em Copacabana será 2 vezes maior do que o utilizado na turnê mundial
Palco de Madonna no Rio terá 812 m² e estará a 2,40 metros do chão Crédito: Reuters/Folhapress e Felix Averbug/Folhapress
Para o show na Praia de Copacabana, a cantora Madonna contará com um palco duas vezes maior que o usado nas outras datas de sua turnê atual, a Celebration Tour. A informação foi anunciada pela Bonus Track, organizadora do evento.
A estrutura, de 812 m², será erguida a 2,40 metros do chão para facilitar a visão do público. O palco terá 24 metros de frente e um pé direito de 18 metros.
Além disso, Madonna contará com três passarelas para se movimentar durante o show. A passarela central conta com 22 metros de extensão, enquanto as laterais têm 20 metros cada.
O show gratuito, que acontecerá no dia 4 de maio, é a única data da turnê na América do Sul e deve ser o maior da carreira da artista.
Segundo a prefeitura do Rio de Janeiro, o público estimado é de pelo menos 1 milhão de pessoas, "entre cariocas e moradores da região metropolitana, turistas nacionais e estrangeiros".

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