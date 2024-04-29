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Cultura

Molejo anuncia novo trabalho durante velório do cantor Anderson Leonardo

A gente está um pouco baqueado, agora vamos agilizar para lançar o projeto 'Paparico', disse pai do artista
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Abril de 2024 às 08:32

Anderson Leonardo, do Molejo, está internado com embolia pulmonar
Anderson Leonardo, do Molejo, está internado com embolia pulmonar Crédito: Instagram@cantorandersonleonardo
Durante o velório do cantor Anderson Leonardo, líder do Molejo, neste domingo, no Rio de Janeiro, os demais integrantes do grupo anunciaram um novo projeto da banda, o álbum "Paparico do Molejo".
Segundo o integrante Andrezinho, o novo trabalho tem participação de nomes como Xande de Pilares, Dudu Nobre e Thiaguinho. O disco terá regravações de hits do grupo e músicas novas.
O velório do cantor aconteceu neste domingo (28), no Cemitério Jardim da Saudade, na capital fluminense.
"A gente está um pouco baqueado, porque não é fácil, uma perda muito grande. Um dos maiores artistas do país partiu, mas deixou um bom legado. Agora vamos agilizar para lançar o projeto 'Paparico'", afirmou o pai do cantor, Bira Haway, para o UOL.
"O legado é de muita alegria, porque independente de qualquer coisa, de qualquer situação, de qualquer circunstância, o meu pai nunca esteve triste", disse Leozinho Bradock, filho do artista.
O grupo Molejo foi ainda alvo de um furto na sexta, mesmo dia em que o vocalista da banda, Anderson Leonardo, morreu. Em um post nas redes sociais, a equipe informou que o crime prejudicou a comunicação com a imprensa e fãs.
Segundo a nota divulgada, um dos carros da banda foi invadido. A equipe não detalhou o crime nem o que foi levado. "Fomos vítimas de um assalto hoje [sexta], resultando na interrupção de nossas comunicações", diz a nota. O caso aconteceu no Rio.
Anderson Leonardo morreu aos 51 anos, nesta sexta-feira (26), no Rio de Janeiro, onde estava internado em um hospital particular. O artista tratava desde 2022 um câncer inguinal, um tipo raro de tumor.
Mais conhecido como Anderson Molejão, o cantor fez história com seus sucessos animados e bem-humorados. Nascido no Rio de Janeiro, Anderson é um dos formadores do grupo carioca de pagode.

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