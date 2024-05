Pela primeira vez em Vitória, Festival Feminino terá música, poesias e cinema

Tem festival de protagonismo feminino vindo por aí! A 4ª edição do Festival Feminino que rodará quatro cidades brasileiras (Belém, São Luís, Vitória e São Paulo) chega ao ES neste final de semana. Pela primeira vez na capital capixaba, de 17 a 19 de maio, a mostra foca no protagonismo das mulheres na música instrumental.



A programação é gratuita e oferece ao público shows com grandes instrumentistas do cenário nacional, grupos locais e DJs. Além da música, traz intervenções poéticas, performances, artes visuais com VJs e exibição de filme, que dialoga com os temas do festival.