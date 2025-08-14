Astrologia

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 14/08/2025

Veja o que os astros revelam sobre a quinta-feira de cada nativo do zodíaco

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 01:30

Nesta quinta-feira, as energias astrológicas estarão carregadas de intensidade e transformação Crédito: Imagem: sarayut_sy | Shutterstock

Nesta quinta-feira, as energias astrológicas estarão carregadas de intensidade e transformação, afetando cada signo de forma particular. Conversas, decisões e situações que antes pareciam estáveis poderão ganhar um tom mais profundo ou, até mesmo, gerar tensões. Essa influência tenderá a trazer à tona questões internas, padrões antigos e a necessidade de encarar mudanças, gerando tanto oportunidades de crescimento quanto desafios emocionais. A seguir, confira as previsões do horóscopo e descubra o que os astros reservam para você!

Áries

Você enfrentará desafios relacionados às finanças e aos valores pessoais. Isso porque ideias um tanto obsessivas ou conversas intensas sobre esses setores possivelmente abalarão a estabilidade emocional. Diante disso, atente-se às decisões impulsivas e tente evitar confrontos.

Touro

As suas emoções tenderão a estar intensas nesta quinta-feira. Também se sentirá pressionado(a) sobre a sua identidade ou escolhas. Essas energias poderão acarretar conflitos, especialmente se você sentir que não está sendo ouvido(a). Para acalmar os ânimos, procure evitar reações defensivas e priorize o que lhe faz bem, não se prendendo a pensamentos nocivos.

Gêmeos

Nesta quinta-feira, pensamentos intensos poderão surgir, dificultando a clareza mental. Diante disso, deverá tomar cuidado para não alimentar ideias nocivas ou tentar controlar o que não está ao seu alcance. Afinal, isso poderá gerar mal-entendidos. Ademais, procure descansar e cuidar da sua energia.

Câncer

As amizades ou projetos em grupo poderão enfrentar tensões. Isso porque, ao mesmo tempo que desejará pertencer a esses círculos, também haverá o medo de perder o controle e se expor demais. Nesse cenário, será importante evitar jogos de poder e se dedicar às conexões que tragam segurança emocional. Além disso, ouvir com atenção fará toda a diferença.

Leão

A tendência será que se depare com desafios no trabalho, o que poderá gerar tensões ou cobranças internas. Além disso, você desejará ser reconhecido(a) profissionalmente. Todavia, haverá o risco de se sentir sobrecarregado(a) pelas expectativas externas. Diante dessas energias, procure evitar decisões impulsivas e se atentar às disputas de poder.

Virgem

A quinta-feira favorecerá trocas enriquecedoras e ampliará sua visão sobre questões que vinham causando preocupação. A tendência será de mais leveza e confiança para planejar o futuro. Viagens , estudos ou conversas inspiradoras poderão abrir caminhos importantes. Para aproveitar plenamente as energias do dia, contudo, será essencial confiar em sua própria sabedoria.

Libra

O dia será propício a transformações internas. Nesse contexto, emoções profundas poderão aflorar, trazendo força para romper padrões nocivos. Haverá também mais coragem para encarar suas próprias sombras e ter conversas sinceras, especialmente sobre temas íntimos ou financeiros.

Escorpião

A quinta-feira trará ação e foco para a rotina. Será possível que esteja mais disposto(a) a enfrentar pendências, organizar as tarefas e cuidar melhor da saúde. Haverá também um impulso para iniciar algo no trabalho . Porém, mesmo com o ritmo acelerado, deverá manter a calma e escolher bem onde depositar a sua energia.

Sagitário

Você poderá sentir uma vontade intensa de se jogar em algo que traga prazer e conexão com a sua essência. Entretanto, será importante observar os excessos e evitar forçar situações. Ainda nesta quinta-feira, as emoções tenderão a ficar afloradas, pedindo mais consciência sobre o que sente. Diante disso, use a criatividade como um caminho para a transformação.

Capricórnio

Assuntos relacionados ao lar e à família estarão mais presentes, assim como a necessidade de encarar sentimentos intensos que poderão surgir de maneira inesperada. Portanto, em vez de tentar controlar tudo, permita-se compreender o que precisa ser transformado. A companhia de pessoas próximas poderá ser essencial nesta quinta-feira.

Aquário

A quinta-feira favorecerá conversas diretas e decisões rápidas. Inclusive, assuntos que estavam guardados poderão surgir com força, exigindo coragem. Contudo, deverá escolher bem as palavras, pois os diálogos virão carregados de intensidade emocional. Por fim, encontros inesperados possivelmente trarão ideias valiosas.

Peixes

A tendência será que precise tomar decisões urgentes no setor financeiro . Diante disso, deverá evitar agir por impulso ou ceder a pressões externas. Ainda nesta quinta-feira, haverá mais coragem para transformar padrões relacionados à segurança e aos valores pessoais.