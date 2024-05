Caminhão que vira sala de cinema levará sucessos da telona para cidades do ES

A sala de cinema tem infraestrutura completa para lazer e conforto do público. Crédito: Divulgação/equipe Cepar Comunicação

Um caminhão que se transforma em uma completa sala de cinema chegará em terras capixabas, levando cultura e entretenimento à população. O projeto Cine Vitória a Minas estreia em Cariacica nesta quinta (23) e passará por Vila Velha, Serra, Ibiraçu, Aracruz e Baixo Guandu. Ao todo, mais de 11.800 pessoas assistirão, gratuitamente, a grandes sucessos da telona na carreta cinema.





A carreta permanecerá por dois dias em cada município e os filmes serão exibidos em cinco sessões diárias. Durante todo o dia, turmas de alunos das escolas públicas locais poderão conferir os filmes em sessões agendadas, de acordo com a demanda escolar. Na sessão noturna, às 18h30, a população contará com uma exibição exclusiva, aberta para toda a família. A carreta permanecerá por dois dias em cada município e os filmes serão exibidos em cinco sessões diárias. Durante todo o dia, turmas de alunos das escolas públicas locais poderão conferir os filmes em sessões agendadas, de acordo com a demanda escolar. Na sessão noturna, às 18h30, a população contará com uma exibição exclusiva, aberta para toda a família.

Devido às vagas limitadas, os interessados em participar do projeto devem comparecer até a carreta cinema no dia do evento para garantir a retirada de seus ingressos. Todos os participantes terão direito a pipoca e refrigerante gratuitamente. Para acompanhar o projeto, basta seguir o Instagram: @ceparcultural

COMO A MAGIA ACONTECE

Quem vê a carreta por fora nem imagina o que acontece lá dentro. O cinema, com tecnologia patenteada exclusiva, se expande no estilo transformer, mas com certificação de segurança aprovada por órgãos internacionais.

O espaço para 91 pessoas conta com ar-condicionado, inclinação entre as fileiras e climatização, sistema digital de som e imagem, poltronas reclináveis, dois banheiros, distribuição de pipoca e refrigerante, e iluminação de segurança.

Os recursos de acessibilidade incluem espaço para cadeirantes e rampa de acesso. Programação com janela de libras e legendagem descritiva estão disponíveis mediante solicitação prévia.

Caminhão que se transforma em sala de cinema levará sucessos da telona para cidades do ES. Crédito: Divulgação/equipe Cepar Comunicação

CAMPEÕES DE BILHETERIA EM CARTAZ

Os filmes a serem exibidos prometem muita diversão e entretenimento para a criançada. Elementos, Homem-Aranha: Através do Aranhaverso e Mundo Estranho serão algumas das opções exibidas nas sessões agendadas para os alunos. Nas sessões abertas haverá: Buzz Lightyear, no primeiro dia; e As Tartarugas Ninja: Caos Mutante, no segundo dia.

SERVIÇO

Cariacica

Data: 23 e 24 de maio

23 e 24 de maio Local: Rua do Britador, Bairro Porto de Santana





Rua do Britador, Bairro Porto de Santana Vila Velha

Data: 27 e 28 de maio

27 e 28 de maio Local: Estacionamento do Parque da Prainha. Av. Antônio Ferreira de Queiroz, 24-130





Estacionamento do Parque da Prainha. Av. Antônio Ferreira de Queiroz, 24-130 Serra

Data: 30 e 31 de maio

30 e 31 de maio Local: Bairro São Geraldo. Final da Rua Santa Catarina, altura do n° 278





Bairro São Geraldo. Final da Rua Santa Catarina, altura do n° 278 Ibiraçu

Data: 03 e 04 de junho

03 e 04 de junho Local: Praça Domingas Cuttini Vicente Endereço: Rua Stefano Pignaton s/n





Praça Domingas Cuttini Vicente Endereço: Rua Stefano Pignaton s/n Barra do Riacho - Aracruz

Data: 06 e 07 de junho

06 e 07 de junho Local: Praça do Fruta Pão, Rua Ruth Souza





Praça do Fruta Pão, Rua Ruth Souza Baixo Guandu

Data: 10 e 11 de junho

10 e 11 de junho Local: Praça São Pedro, Rua Duque de Caxias

Este vídeo pode te interessar

A Gazeta integra o Saiba mais