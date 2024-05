Feira de vinho com degustações e bufê liberado é atração na Serra

Feira reunirá mais de 50 expositores com venda de vinhos, cervejas e destilados. Crédito: Shutterstock

Uma feira dedicada ao universo da gastronomia e do vinho, com espaço para aulas-shows de chefs do ES e degustações de bebidas, churrasco e paella, é uma opção para este fim de semana na Serra. Trata-se da Feira Vinho & Gastronomia, que acontecerá nos dias 24, 25 e 26 de maio, de sexta a domingo, no Steffen Eventos, em Jardim Limoeiro.



O evento reunirá, em ambiente climatizado e com estacionamento próprio, mais de 50 expositores com novidades ligadas ao segmento de alimentos e bebidas.

Nos três dias, chefs como Hugo Grassi, Will Ribas, Paulo Gaudio e Andres Cervini vão preparar receitas ao vivo, ensinando seus segredos de preparo e oferecendo porções de degustação para o público.

VINHOS A PARTIR DE R$ 30

Nos estandes de vinhos, os rótulos, nacionais e importados, custarão a partir de R$ 30. Os apreciadores da bebida poderão contar com exemplares de países como Eslovênia, Macedônia, Georgia e Romênia, assim como de Argentina, Chile, França, Itália, Uruguai e Espanha, origens mais populares entre os capixabas.

ESPAÇO KIDS E BUFÊ

Também não vão faltar opções de cerveja artesanal, cachaça, gim e outros destilados, em grande parte produzidos no Espírito Santo. O evento contará com área kids, e o ingresso para crianças de 3 a 13 anos terá um valor diferenciado, com desconto.

O valor do ingresso para adulto será R$ 150 por dia (confira modalidades de passaporte no final desta matéria), com direito a bufê liberado de comes e bebes.

Bacalhau gratinado, massas variadas, comida de boteco e camarão ao thermidor são alguns dos pratos produzidos pelo Steffen que poderão ser consumidos à vontade, acompanhados por refrigerante, água e vinho.

PROGRAMAÇÃO

SEXTA-FEIRA (24) - das 17h às 22h

17h - Abertura

18h30 - Aula-show com Priscilla Magna - Receita: pan tomaca com ricota fresca

19h30 - Aula-show com o chef e sommelier Paulo Gaudio - Receita: Entrevero Catarinense

20h20 - Preparação e degustação de paella de mariscos com o chef Will Ribas

21h30 - Degustação de costela gaúcha com o mestre churrasqueiro Ildo Steffen SÁBADO (25) - das 14h às 22h

16h - Aula-show com o chef Hugo Grassi - Receita: fideuá de moqueca

17h20 - Aula-show com o chef Andres Cervini - Receita: tornedor de mignon com musseline de cará e molho roti

18h30 - Aula-show com o chef confeiteiro Kleysson Cesconetto - Receita: pavlova com creme de laranja

20h - Preparação e degustação de paella de mariscos com o chef Will Ribas

21h - Degustação de costela gaúcha com o mestre churrasqueiro Ildo Steffen DOMINGO (26) - das 14h às 20h

16h - Aula-show com o chef Robson Della Fonte - Receita: arroz à Cartagena com camarão

17h - Aula-show com a chef confeiteira Paôla Binow - Receita: bolo red velvet

18h - Preparação e degustação de paella de mariscos com o chef Alessandro Eller

19h30 - Degustação de costela gaúcha com o mestre churrasqueiro Ildo Steffen

FEIRA VINHO & GASTRONOMIA

Quando: de 24 a 26 de maio de 2024 (sexta a domingo)

Onde: Steffen Eventos. Rodovia ES-010, Km 4, Jardim Limoeiro, Serra

Ingressos: R$ 150 (1 dia), R$ 270 (2 dias) e R$ 360 (3 dias). Crianças de 3 a 13 anos: R$ 50. Vendas on-line pelo site Le Billet. Pontos de venda físicos: Steffen Eventos e lojas Óticas Diniz e Origens. Assinantes do Clube A Gazeta têm 20% de desconto no valor do ingresso

Mais informações: @steffeneventos.



Correção 21 de maio de 2024 às 16:32 Diferentemente do que foi informado na versão anterior desta matéria, o chef Juarez Campos não participará do evento. O texto foi corrigido.

