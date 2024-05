Festival de cerveja artesanal agita a Serra com muito rock e samba

Atenção, cervejeiros da Serra! De quinta (23) a domingo (26), acontece no município mais uma edição do evento de cerveja artesanal Serra Beer Festival. O local escolhido é o Parque da Cidade, e a entrada será gratuita.



Com a presença de seis cervejarias serranas e espaço kids garantido para o público infantil, o festival terá dois shows musicais a cada dia. Os repertórios terão os mais variados estilos, do rock ao samba. Entre as atrações, estão confirmados nomes como Cadu Caruzo (cover de Cazuza), Vintage Guys e Sambadm.