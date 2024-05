Festival de comida japonesa em Vitória terá de sushi a yakisoba

Yakisoba será um dos pratos típicos à venda no festival. Crédito: Van Machado/Pixabay

No próximo sábado (25), a Associação Nikkei de Vitória realiza mais uma edição de seu tradicional festival de comida oriental, na Mata da Praia. O 57º Festival de Culinária Japonesa acontece das 18h às 22h, na sede da ANV, com acesso pelo Parque Pedra da Cebola. A entrada é gratuita.



Realizado pela primeira vez na década de 1980, quando imigrantes japoneses chegaram à capital capixaba, o festival apresenta diversos pratos tradicionais do Japão, que vão desde os mais populares, sushi, sashimi e yakisoba, até iguarias como karaage, gyoza e tempura.