Visita ilustre

Gaby Spanic, estrela de “A Usurpadora”, desembarca no Espírito Santo

A atriz e cantora venezuelana esteve em Vitória para ação publicitária, registrou a vista capixaba e se disse encantada com a capital

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 15:04

Gaby Spanic, estrela de “A Usurpadora”, desembarca no Espírito Santo Crédito: Reprodução Instagram @gabyspanictv

A atriz venezuelana Gaby Spanic, conhecida mundialmente por viver a icônica Paola Bracho na novela mexicana “A Usurpadora”, está no Espírito Santo e aproveitou a estadia para registrar momentos especiais na capital capixaba. Aos 51 anos, ela se hospedou em um hotel na Avenida Dante Michelini, em Vitória, durante uma passagem pelo Estado para participar de uma ação publicitária.

Um perfil de fãs da atriz postou um vídeo da chegada dela no aeroporto, onde recebeu o carinho dos fãs e tirou fotos:

A visita faz parte da “Gaby Spanic – World Tour”, turnê que inclui dez cidades brasileiras e combina shows e encontros com fãs. No território capixaba, a agenda oficial foi cumprida nesta quarta-feira (12), em Vila Velha. Diferente de outras paradas do tour, o evento no ES foi voltado a uma campanha de uma clínica de estética, sem venda de ingressos para o público.

Mesmo sem a tradicional sessão de fotos e bate-papo, a presença da artista movimentou admiradores e gerou registros que mostram seu encantamento com o visual e o clima de Vitória, que ela descreveu como uma experiência “inesquecível”.

