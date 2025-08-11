Inusitado

Casal faz casamento na Curva da Jurema com cerimônia havaiana

Capixabas escolhem noite de lua cheia e local nada convencional para realizar cerimônia de casamento, que contou com remos erguidos e luau

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 18:41

Natalia Devens e Matheus Loureiro se casaram na Curva da Jurema Crédito: Acervo pessoal

Já pensou em casar na Curva da Jurema, em Vitória? Foi exatamente isso que fizeram Natalia Devens e Matheus Loureiro no fim da tarde do último sábado (9). Com os pés na areia, colares de flores no lugar das alianças e a lua cheia surgindo sobre o mar, o casal celebrou uma cerimônia havaiana na praia que é palco do dia a dia deles.

Ligados ao mar por paixão e profissão, Matheus é atleta e professor de canoa havaiana e fundador de um clube de canoagem, instalado na própria Curva da Jurema. Natalia também integra o clube e, juntos, os dois queriam que o casamento tivesse a energia do lugar onde se sentem em casa. A escolha do dia não foi por acaso: a lua cheia, fenômeno que influencia as marés, foi a grande convidada especial da festa.

Nos inspiramos em um casal, também da canoa havaiana, que fez uma celebração no mar, e recebemos muito incentivo da nossa família e amigos para fazermos também

A ideia era criar uma cerimônia comunitária, aberta à “tribo do mar”, com participação ativa de familiares e amigos na montagem, decoração e rituais. Um dos momentos mais marcantes foi a entrada dos noivos sob um “teto de água” formado por remos erguidos, inspirado no “teto de aço” das cerimônias militares.

Um dos momentos mais marcantes foi a entrada dos noivos sob um “teto de água” formado por remos erguidos Crédito: Acervo pessoal

No lugar da troca de alianças, Natalia e Matheus usaram leis, que são colares de flores havaianos que simbolizam sentimentos sinceros e votos de união. “Nossa celebrante foi uma grande amiga e também instrutora de canoa. Também fizemos o ritual das areias, em que muitas pessoas puderam nos desejar seus votos, de forma livre. Após a cerimônia, comemoramos com um pequeno luau no gramado”, disse.

Para os noivos, a entrada sob os remos erguidos foi o ponto alto. “Foi uma cerimônia em que todos eram parte. Sentimos a força da natureza nos abençoando, com o pôr do sol, o vento, o mar e a lua. Era tudo o que sonhamos”, contou Natalia.

Casal faz casamento na Curva da Jurema com cerimônia havaiana Crédito: Acervo pessoal

O casal ainda terá uma cerimônia oficial no próximo mês, reservada apenas para a família. Mas já guarda na memória a energia única do dia em que selaram seu amor no cenário mais simbólico de suas vidas, a Curva da Jurema.

