Lilia Cabral vive aposentada solitária em peça com a filha em Vitória

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 16:30
A peça “A Lista”, estrelada por Lilia Cabral e sua filha Giulia Bertolli chega ao Espírito Santo nos dias 12, 13 e 14 de setembro, no Teatro da Ufes, em Vitória. O espetáculo, que já foi assistido por mais de 50 mil espectadores em diferentes cidades do país, faz parte do Circuito Cultural Unimed Vitória.
Na trama, escrita por Gustavo Pinheiro e dirigida por Guilherme Piva, Lilia interpreta uma aposentada de Copacabana que, por força das circunstâncias, se vê obrigada a estabelecer contato com a vizinha Amanda (vivida por Giulia). O encontro aparentemente casual entre as duas mulheres desperta um turbilhão de sentimentos, lembranças e descobertas, transformando para sempre suas vidas.
Com interpretações marcantes e diálogos afiados, “A Lista” é uma obra que mistura delicadeza e intensidade, tratando de temas como solidão, convivência e reconciliação. A montagem chega a Vitória cercada de expectativa e promete repetir o êxito das apresentações anteriores.
A produção está com poucos ingressos disponíveis, com preços que variam entre R$ 80 (meia-entrada, setor B) e R$ 180 (inteira, setor A). O público pode adquirir através da Sympla ou na bilheteria do teatro.
