Dança

Capixabas conquistam 1º lugar no maior festival de dança do mundo

Festival de Joinville acontece até dia 2 de agosto e reúne bailarinos do mundo inteiro na cidade da dança

O Balé da Ilha conquistou, pelo quinto ano consecutivo, o primeiro lugar na categoria Duo Neoclássico Sênior no Festival de Joinville, considerado o maior festival de dança do mundo . >

Neste ano, os bailarinos Karolline Tristão e Danilo Salamanka alcançaram 9,82 pontos com a coreografia "Quizás - A espera de uma resposta que nunca se concretiza". Além deste feito, Patrícia Miranda foi indicada a Melhor Coreógrafa do Festival.>

Segundo Patrícia, essa premiação só fortalece o modo como ela vê a dança como uma ferramenta de comunicação. "É trazer um olhar mais humano para a arte e fazer conexão com as pessoas, pois o que mais me interessa dentro do meu processo são as pessoas, o que elas podem evoluir e expandir como seres humanos e comunicadores da arte". >