Preta Gil ganha homenagem de artista do ES: "Força, brilho e resistência"

O capixaba Jotatx eternizou a imagem da cantora, que faleceu no dia 20 de julho aos 50 anos, em um mural no Norte do Estado

Publicado em 30 de julho de 2025 às 15:15

A força, o brilho e a resistência de Preta Gil serviram de inspiração para uma homenagem à artista em Linhares, no Espírito Santo. O rosto da cantora, que faleceu no dia 20 de julho, aos 50 anos, agora estampa um muro da cidade por meio de uma pintura sensível e impactante do artista plástico João Vitor Teixeira, conhecido como Jotatx7, de 26 anos.

O mural foi pintado no bairro Juparanã, na localidade de Vila Capixaba, mais precisamente na avenida Presidente Castelo Branco, quadra 39, beco 5, logo na entrada da comunidade. >

Ao HZ, Jotatx7 explicou que a homenagem a Preta se deu pela representatividade da artista diante das lutas pessoais e da liberdade das mulheres. >

Fazer a Preta foi homenagear a energia que ela sempre transmitiu, a luta dela. Ela representa muitas mulheres. Quis pintar para que essa história ecoe ali na comunidade, que cada pessoa que passar por aquele muro receba uma mensagem - a sua própria.

Mural faz homenagem à cantora Preta Gil no Norte do ES Crédito: Arquivo pessoal/João Vitor Teixeira

A pintura mede aproximadamente 3,5 metros de largura por 2 metros de altura e foi feita com tinta látex e pincel. Jotatx7 conta que escolheu como base uma imagem publicada pela própria Preta em suas redes sociais: “Quis respeitar o gosto dela. Escolhi uma foto que ela mesma postou, com um olhar lindo. Queria que fosse fiel à imagem que ela transmitia em vida”.>

O mural foi produzido em apenas um dia, após Jotatx7 encontrar o espaço ideal graças à ajuda de uma moradora da própria Vila Capixaba. “Ela é uma das vozes da comunidade, fã da Preta há anos, e se ofereceu para que eu pintasse na parede da casa dela. Foi tudo muito espontâneo. As pessoas acompanharam desde o início - crianças, adultos, idosos. Todo mundo interagiu, elogiou, tirou foto. Isso me tocou”.>

Jotatx7 tem 26 anos e é morador de Linhares Crédito: Daniel Bittencourt

No Instagram, o artista publicou: “A força, o brilho, o olhar e a resistência de Preta Gil eternizados no muro, inspirando quem passa, quem luta e quem ama. Que a arte e a memória sigam confortando”.>

Arte e resistência

A arte de Jotatx7 nasce dos becos, fala com o povo e transforma espaços simples em lugares de afeto e reflexão. Com o mural de Preta Gil não foi diferente: ele é um tributo que eterniza sua luz e a faz brilhar ainda mais, entre o concreto, a tinta e o olhar de quem sente.>

Com quatro anos dedicados à arte urbana, João Vitor já chamou atenção em outras ocasiões - como no mural que fez do cantor Poze do Rodo, que viralizou e até recebeu comentários do rapper Lennon. “Eu nunca imaginei que viveria disso. Aprendi sozinho, observando artistas de fora. Por muito tempo achei que não ia conseguir, mas hoje essa é minha profissão”, comenta o capixaba. >

