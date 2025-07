Oportunidade

Mais de 300 vagas em oficinas de teatro, dança e música em Vitória

Podem participar crianças a partir dos sete anos; as inscrições terminam nesta quarta-feira (30)

A Escola Técnica de Teatro, Dança e Música (Fafi) está com 357 vagas abertas para oficinas gratuitas, que acontecem no segundo semestre deste ano. Para concorrer a elas, os interessados devem realizar a inscrição através do formulário disponível no site da Prefeitura de Vitória, até quarta-feira (30).>