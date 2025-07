Surpresa!

Grávida, rainha de bateria do ES faz chá revelação durante coroação

Fernanda Passon descobriu sexo do bebê em meio aos ritmistas, com fumaça e papéis

Ela está grávida de quase 5 meses e descobriu que será mãe de uma menina, com nome de Maria Beatriz. A novidade foi anunciada em meio aos ritmistas, com fumaça e papéis rosa. >

A rainha já se prepara para a maratona de ensaios com o barrigão e para entrar na avenida poucos meses depois de dar à luz. >

Fernanda Passon já foi rainha da Novo Império e Andaraí no Espírito Santo, e em 2024, estreou como musa no carnaval carioca, pela Mocidade Independente de Padre Miguel.>

Nas redes sociais, Fernanda compartilhou na novidade com mais de 1 milhão de pessoas. "Ontem foi um dia mto especial, durante minha coroação descobrimos nossa Princesa. Maria Beatriz vemm aí. Não poderíamos ter essa surpresa em um lugar melhor: no meio da bateria. Mabi já estava sambando aqui na barriga da mamãe. @bateriadanacaooficial @jucutuquara. Eu amei a surpresa. Em breve o chá da Maria Beatriz" escreveu no Instagram nesta segunda-feira (28). >