Festival Movimento Cidade terá after na MUG com Valesca e outras atrações

Com diversas atrações inéditas, festa NAV promete batidão até de manhã após os shows na Prainha

Publicado em 22 de julho de 2025 às 16:30

Valesca Popozuda, Irmãs de Pau e Carlos do Complexo vão participar do NAV Crédito: Gustavo Vieira / Divulgação / Julia Pavin

Nos dias 15 e 16 de agosto, a quadra da escola de samba MUG, em Vila Velha, vai ferver em um ritmo diferente do habitual. O espaço será o palco do after oficial do Festival Movimento Cidade 2025, com o inédito evento NAV, que promete esticar a programação da Prainha com muito funk, pop e batidão baiano madrugada adentro. >

Enquanto os shows no Parque da Prainha encerram às 23h, os portões da MUG abrem no mesmo horário para quem quiser seguir na vibe: a festa NAV começa à meia-noite e fica a apenas 10 minutos de carro da arena principal do Festival. Para quem prefere ir a pé, são cerca de 40 minutos de caminhada e resenha com os amigos.>

A programação do after vem recheada de atrações inéditas no Espírito Santo. Na sexta-feira, dia 15, se apresentam o trio baiano ÀTTØØXXÁ e a dupla paulistana Irmãs de Pau, que vêm se destacando no cenário nacional com sonoridades ousadas e visual marcante. No sábado, dia 16, é a vez da diva do funk Valesca Popozuda e do carioca Carlos do Complexo, referência na nova cena eletrônica urbana.>

Banda Attoxxa Crédito: Reprodução Instagram @attoxxa / Pedro Garcia

Além dos shows principais, a NAV traz ainda discotecagens comandadas pelas DJs Karolla, Mathilda e Úrsula Pussynail. Os ingressos já estão à venda na plataforma Sympla.>

Valesca, ícone do funk desde os tempos da Gaiola das Popozudas, traz no repertório hits como “Beijinho no Ombro” e “Agora Sou Solteira”. Já o ÀTTØØXXÁ une pagodão baiano e afrofuturismo em parcerias com nomes como Ludmilla e Major Lazer. >

Irmãs de Pau, com quase 1 milhão de ouvintes mensais no Spotify, apostam em uma mistura de funk, drill e eletrônico, enquanto Carlos do Complexo apresenta o elogiado álbum “No Tengas Miedo”, com participações de Urias e Ebony.>

Mais Movimento na Cidade

Caetano Veloso é atração confirmada do +MC, novo evento do Movimento Cidade Crédito: Fernando Young

O Festival MC ainda vai ganhar um desdobramento: no domingo, dia 17 de agosto, acontece o +MC, evento extra na Prainha com shows de Caetano Veloso, Marina Sena e Yago Oproprio. “O +MC é exagero do que somos. Mais cultura, mais música, mais presença, mais cidade”, resume Léo Alves, fundador do Movimento Cidade. Ingressos à venda pelo site Sympla. >

Em sua edição 2025, o Movimento Cidade amplia sua ocupação nos municípios de Vila Velha e Vitória, com oficinas, arte urbana, mostras audiovisuais e atividades voltadas para o bem-estar. Em 2024, o festival reuniu cerca de 100 mil pessoas ao longo de três dias.>

Serviço

NAV – After Oficial do Festival Movimento Cidade

Data : 15 e 16 de agosto

: 15 e 16 de agosto Local : Quadra da MUG – Vila Velha

: Quadra da MUG – Vila Velha Horário : A partir de 23h (início dos shows à 0h)

: A partir de 23h (início dos shows à 0h) Ingressos: site Sympla, a partir do segundo lote, por R$ 70 (valores sujeitos a alteração) >

