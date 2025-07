Tradição

Doce gigante e shows nacionais agitam evento gratuito em Alfredo Chaves

Programação da 50ª Festa da Banana e do Leite começa na quarta-feira (23) e terá atrações como João Gomes e Eduardo Costa

Publicado em 21 de julho de 2025 às 19:42

Virada dos tachos de doce de banana e requeijão cremoso é um atrativo do evento Crédito: PMAC/Arquivo

A tradicional Festa da Banana e do Leite chega à sua 50ª edição em Alfredo Chaves a partir desta quarta-feira (23), com mais de 20 shows na programação e a aguardada Virada dos Tachos, que promete celebrar os sabores regionais com o preparo de quase 300 quilos de doce de banana e requeijão cremoso. >

O evento é gratuito e acontece no parque de exposições do município, reunindo cultura, música, gastronomia, esporte e valorização da agricultura familiar. No cinquentenário da festa, o destaque fica por conta dos shows nacionais com João Gomes, Eduardo Costa e Bom Gosto.

Eduardo Costa e João Gomes Crédito: Reprodução/Instagram/@eduardocosta/@joaogomescantor

Durante a festa, o público poderá visitar a Feira do Agroturismo, que será aberta oficialmente na sexta-feira (25), às 18h, e funcionará também no sábado e no domingo. Doces caseiros, queijos, licores, pães artesanais, artesanato, flores e outros produtos de agricultores e empreendedores locais farão parte da exposição.>

Um dos momentos mais esperados do evento, a Virada dos Tachos, está marcado para o domingo (27), às 14h30, e após a preparação do doce de banana com requeijão em tachos gigantes o público poderá degustar gratuitamente, após a virada.>

Leia mais João Gomes e Eduardo Costa agitam a Festa da Banana e do Leite em Alfredo Chaves

Concursos de gado leiteiro e de bananas, que premiam os melhores produtores da região, também fazem parte da programação, que traz também o desfile de escolha da rainha e das princesas da festa. Veja abaixo as atrações e seus respectivos horários. >

Programação:

Quarta-feira (23/07)

Praça de alimentação:

18h – Show com Luiz Henrique e Diego



19h – Abertura oficial do Concurso de Gado Leiteiro



19h30 – Show com Alexandre Fávero e Sérgio Gomes

Quinta-feira (24/07)

Parque de exposições:

19h - Abertura oficial da 50ª Festa da Banana e do Leite

Praça de alimentação:

19h – Show com a banda Prestígio

21h – Show com Felipe Fantin

23h30 – Show com Fernanda Pádua

Sexta-feira (25/07)

18h – Abertura da Feira do Agroturismo



Parque de exposições:

19h – Desfile para escolha da Rainha da 50ª Festa da Banana e do Leite



Praça de alimentação:

18h – Show com Rafaely e Higor



20h – Show com Tayanna



22h – Show com Avulsos



2h - Show com Glauco

Palco principal:

0h – Show com o grupo Bom Gosto (atração nacional) >

O grupo Bom Gosto Crédito: Reprodução/Instagram @bomgostooficial

Sábado (26/07)

Praça de alimentação:

10h - Apresentações culturais

13h – Show com Raízes da Terra



14h – Show com FILD



15h – Show com Dudu Juriato



16h – Abertura da Feira do Agroturismo



16h – Show com Flesh Martins



18h – Show com Sulinho



19h30 – Show com Priscila Ribeiro



21h30 – Show com Breno e Bernardo



2h – Show com Cristian Sulivan

Palco principal:



23h30 – Show nacional com João Gomes (atração nacional)

Domingo (27/07)

Praça de alimentação:

11h – Manhã Kids com o grupo Papa Léguas



12h30 – Show com Tropical Brasil



Parque de exposições:

14h30 – Premiação do Concurso de Gado Leiteiro e do Concurso de Bananas



15h – Virada dos Tachos: preparo do doce de banana com requeijão cremoso



Praça de alimentação:

15h30 – Show com Pele Morena



18h – Show com Ni e Guinho



22h – Show com Maycon Sarmento



0h – Show com Musical Prateado



Palco principal:

20h – Show nacional com Eduardo Costa (atração nacional)

50ª FESTA DA BANANA E DO LEITE

Quando: de 23 a 27 de julho de 2025

Onde: no Parque de exposições de Alfredo Chaves

Entrada gratuita

Mais informações: @prefeituradealfredochaves.>

