João Gomes e Eduardo Costa agitam a Festa da Banana e do Leite em Alfredo Chaves

Evento, que chega a sua 50º edição neste ano, é considerado uma das mais tradicionais do calendário rural do Espírito Santo

Publicado em 24 de junho de 2025 às 18:40

Eduardo Costa e João Gomes vão cantar em Alfredo Chaves Crédito: Reprodução/Instagram/@eduardocosta/@joaogomescantor

Do forró piseiro ao sertanejo raiz, os ritmos que embalam multidões vão tomar conta de Alfredo Chaves, no Sul do Espírito Santo, na edição histórica da Festa da Banana e do Leite, que celebra seus 50 anos em 2025. A programação, que acontece de 23 a 27 de julho, traz como grandes destaques nacionais os cantores João Gomes e Eduardo Costa. >

João Gomes, fenômeno do forró moderno, sobe ao palco no dia 26 de junho, às 00h, abrindo a festa com seus maiores sucessos - como "Meu Pedaço de Pecado" e "Dengo". Já no dia 27, é a vez de Eduardo Costa embalar o público com o romantismo do sertanejo tradicional, às 21h, em um show que promete emocionar fãs de todas as idades.>

Na sexta-feira (25), quem comanda a festa é o grupo Bom Gosto, um dos nomes mais marcantes do pagode tradicional carioca. A programação completa com os horários dos shows e demais atrações será divulgada nos próximos dias pela organização do evento.

O cantor João Gomes faz sua estreia no Festival de Alegre Crédito: Alberto Borém

A festa é gratuita e deve reunir milhares de pessoas durante os cinco dias de programação, que inclui ainda shows regionais, atividades culturais, feira agropecuária, exposição de produtos típicos e celebrações voltadas à agricultura familiar - com destaque para a produção de banana e leite, pilares da economia local.>

Organizada pela Prefeitura Municipal, a Festa da Banana e do Leite é considerada uma das mais tradicionais do calendário rural do Espírito Santo. Para marcar a meia década de existência, a cidade prepara uma estrutura especial para receber moradores, visitantes e turistas com conforto, segurança e muita música.>

