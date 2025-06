Em Vitória

TendaLab anuncia nova data de retirada de ingressos solidários; confira

Festival, que acontece nos dias 25 e 26 de julho, traz uma programação de peso com nomes como Ney Matogrosso, Liniker e Marcelo D2

Publicado em 23 de junho de 2025 às 15:32

Ney Matogrosso, em performance no show "Bloco na Rua" Crédito: Marcos Hermes

Depois de instabilidades na última quinta-feira (19), quando o sistema de retirada de ingressos enfrentou problemas técnicos, o 10º TendaLab retoma nesta terça-feira (24) a distribuição dos ingressos solidários - agora em nova plataforma. A retirada será feita exclusivamente pelo Sympla, a partir do meio-dia, em três lotes, até o dia 26 de junho. >

Cada pessoa pode garantir dois ingressos por CPF, por dia de festival. Para acessar o evento, além do ingresso, será necessário doar 1 kg de alimento não perecível, entregue na entrada. As doações serão destinadas à APAE Vitória. A quantidade de ingressos é limitada à capacidade do espaço. >

O festival, que acontece nos dias 25 e 26 de julho na Área Verde do Clube Álvares Cabral, em Vitória, traz uma programação de peso com nomes como Ney Matogrosso, Liniker, Marcelo D2 e outros grandes artistas da música brasileira. É importante frisar que a classificação indicativa é de 18 anos e menores de idade só poderão entrar acompanhados por pais ou responsáveis legais, ambos com documento de identificação.>

Liniker estará em Vitória em julho Crédito: Caroline Lima

Confira a programação

25 de julho (quinta-feira)

Ney Matogrosso

Pretinho da Serrinha

Soltos & Prensados, com participação de Akilla e Cidinho

Casaca

DJ Negana





26 de julho (sexta-feira)

Liniker

Marcelo D2 e Um Punhado de Bamba

Josyara

Joabe Reis

DJ Maholic >

>

Mais que shows: TendaLab como plataforma cultural

Com curadoria e direção da produtora cultural Lucia Caus, o Festival TendaLab chega à sua décima edição celebrando a música brasileira em sua diversidade, promovendo encontros entre gerações e valorizando a força da produção cultural capixaba. Além dos shows gratuitos, o festival reafirma o compromisso com o acesso democrático à cultura e a valorização de profissionais e artistas locais. >

Cantor Marcelo D2 Crédito: Fabio Rocha / Globo

O evento tem promoção do HZ e da Rede Gazeta, apoio do Canal Brasil e realização da Galpão Produções e do Instituto Brasil de Cultura e Arte (IBCA).>

SERVIÇO

10º TendaLab

Local: Área Verde do Clube Álvares Cabral – Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória (ES). Entrada em frente à Câmara Municipal.

Data: 25 e 26 de julho de 2025

25 e 26 de julho de 2025 Ingresso solidário: Retirada gratuita via Sympla + 1 kg de alimento não perecível na entrada

Retirada gratuita via Sympla + 1 kg de alimento não perecível na entrada Datas de retirada dos ingressos:

1º lote: 24 de junho

2º lote: 26 de junho

3º lote: 1º de julho

1º de julho Sempre a partir de 12h (horário de Brasília)

Abertura dos portões: 18h

18h Início dos shows: 19h

19h Classificação indicativa: 18 anos

18 anos Mais informações: @tendalab | tendalab.com.br >

