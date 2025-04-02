Ney Matogrosso confirma presença no  10° Tendalab em Vitória

Ney Matogrosso Crédito: Marcos Hermes

Uma das vozes mais importantes da história da música brasileira, Ney Matogrosso é a nova atração confirmada no line up do 10º Tendalab, evento gratuito que acontecerá nos dias 25 e 26 de julho, em local que será divulgado em breve. O cantor traz para a capital capixaba o show Bloco na Rua, sucesso absoluto de público e crítica (além do Brasil, a turnê já desembarcou nos Estados Unidos, Inglaterra e Portugal) lotando teatros e casas de espetáculo por onde passa.

Ney reúne um repertório com canções que fazem parte da sua história e músicas até então inéditas na sua voz. “Não é um show de sucessos meus, mas quis abrir mais para o meu repertório. Dessa vez eu misturei coisas que já gravei com repertório de outras pessoas”, explica o cantor, que é acompanhado por uma banda azeitada formada por Sacha Amback, na direção musical e teclados; Marcos Suzano, bateria e percussão; Felipe Roseno, na percussão; Dunga, no contrabaixo e vocal; Maurício Almeida, na guitarra e vocal; Aquiles Moraes, no trompete e flugelhorn; e Everson Moraes, no trombone.

O set list abre com o clássico do capixaba Sérgio Sampaio, Eu Quero é Botar Meu Bloco na Rua, que inspirou o nome da turnê; a balada A Maçã, de Raul Seixas; Jardins da Babilônia, um dos clássicos de Rita Lee; além de uma das mais belas composições de Caetano Veloso, Como 2 e 2, que ganha uma versão delicada e intimista.

Entre as canções que fazem parte da carreira de Ney estão O Beco, música do grupo Os Paralamas do Sucesso, gravada pelo artista no final da década de 1980; e Sangue Latino, sucesso dos Secos e Molhados, banda que Ney era o vocalista e que foi um fenômeno musical na década de 1970. Outro destaque do repertório são duas canções de Fagner, gravadas por Ney em parceria com o cantor e compositor cearense, em compacto lançado em 1975: Postal de Amor e Ponta do Lápis.

Além da excelência na parte musical, Bloco na Rua é um trabalho visualmente exuberante. Os figurinos são uma criação exclusiva e feita sob medida pelo estilista Marcos Paulo. O artista visual Batman Zavareze assina o cenário, que conta com videografismo de Eduardo Souza e vídeos adicionais de Luiz Stein. A luz do espetáculo é assinada por Arthur Farinon e Juarez Farinon, com supervisão do próprio Ney. Um show para encantar olhos e ouvidos nos 10 anos do Festival TendaLab.

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