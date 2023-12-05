Famosos

Ney Matogrosso encontra Paul McCartney por acaso em hotel: 'Olha só quem passou'

Cantores fizeram shows em Belo Horizonte neste fim de semana
Agência Estado

Publicado em 05 de Dezembro de 2023 às 10:25

Ney Matogrosso encontra Paul McCartney por acaso em hotel Crédito: Marcos Hermes/AGB/Folhapress
Belo Horizonte recebeu, no domingo, 3, o show de dois grandes artistas: Paul McCartney e Ney Matogrosso. Os cantores se encontraram no mesmo hotel em Minas Gerais e o registro viralizou nas redes sociais.
Na verdade, o cantor brasileiro compartilhou uma foto do momento em que aparece na recepção do hotel Fasano quando Paul passa ao fundo.
Na legenda do post, Ney brincou: "Olhem quem passou enquanto eu pagava meus extras no hotel."
Paul se apresentou no Arena MRV e um dos convidados foi Milton Nascimento, que marcou presença no show da turnê Got Back.
Já Ney fez apresentou seu show Bloco na Rua no dia 1º de dezembro e, posteriormente, fez um show extra no domingo, 3, no Minascentro.

