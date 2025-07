Tendência

Como fazer morango do amor: veja receita que viralizou nas redes

Inspirado na Maçã do Amor, doce viralizou no TikTok e virou febre nas confeitarias. Acompanhe as instruções do HZ para prepará-lo em casa

Publicado em 21 de julho de 2025 às 18:00

Morango do amor é febre nas redes sociais e nas confeitarias Crédito: Nestlé/Acervo

Nas redes sociais, não se fala de outra coisa: o Morango do Amor é a sensação do momento quando o assunto é receita. A doçura, inspirada em um clássico das festas juninas, a Maçã do Amor, tomou conta das redes sociais e também das confeitarias, que se viram como podem para suprir a demanda dos clientes pela guloseima.

O Morango do Amor é feito com a fruta inteira, envolvida por brigadeiro branco e em seguida banhada em calda de açúcar para ganhar sua casquinha vermelha característica, brilhante, crocante e tentadora.

Quer fazer o doce em casa? Então, siga as instruções abaixo.

Morango do amor

Ingredientes:

Brigadeiro

1 lata de leite condensado

100g de creme de leite

2 colheres (sopa) de leite em pó

1 colher (sopa) de manteiga

Montagem dos morangos:

De 12 a 15 morangos higienizados e secos (1 bandejinha média)

Calda de açúcar:

2 xícaras (chá) e meia de açúcar

1 xícara (chá) e meia de água

2 colheres (sopa) de vinagre

10 gotas de corante alimentício em gel vermelho

Modo de preparo:

Brigadeiro

Em uma panela, misture o leite condensado, o creme de leite, o leite em pó e a manteiga. Cozinhe em fogo baixo, mexendo sempre, até levantar fervura. Após ferver, cozinhe por mais oito minutos ou até atingir ponto de brigadeiro mole.

Transfira para um refratário e deixe descansar por pelo menos quatro horas até esfriar completamente.

Montagem dos morangos:

Lave e higienize os morangos. Seque bem com papel toalha. Envolva cada morango com uma camada de brigadeiro, moldando com as mãos limpas e levemente untadas.

Espete cada morango em um palito e acomode em um prato untado ou com papel manteiga.

Leve ao freezer por cerca de 30 minutos, até que fiquem firmes para receber a calda.

Calda de açúcar

Em uma panela, coloque o açúcar, a água, o vinagre e o corante vermelho. Misture apenas no início. Leve ao fogo baixo e não mexa mais. Ferva por cerca de 20 minutos ou até atingir o ponto de bala dura (faça o teste: pingue um pouco da calda em um copo com água gelada – se endurecer na hora, está pronto).

Com cuidado, mergulhe os morangos congelados um a um na calda e acomode sobre um tapete de silicone ou forma bem untada.

Deixe secar naturalmente até a calda firmar completamente e sirva.

Fonte: Nestlé. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

