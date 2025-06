Tradição brasileira

Curau cremoso é um clássico das festas juninas; veja receita

Feito com milho-verde, leite, açúcar e canela, doce é fácil de fazer e faz sucesso na temporada de São João

Muito consumida durante as festas juninas, o curau é uma iguaria tradicional brasileira feita com milho-verde. O doce é finalizado com açúcar e canela e tem consistência cremosa, semelhante à de um mingau ou pudim. >