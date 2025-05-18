5 receitas de pudim que vão te surpreender

O pudim é um doce delicioso e fácil que encanta os paladares brasileiros. Sua textura suave e cremosa, combinada com seu sabor rico e reconfortante, torna-o uma escolha irresistível para os amantes de sobremesas. Prepará-lo é um processo simples, que requer apenas alguns ingredientes básicos. A seguir, selecionamos 5 receitas que vão te surpreender. Veja!
Pudim cremoso de limão
Ingredientes:
- 1 l de leite
- 4 colheres de sopa de amido de milho
- 4 colheres de sopa de açúcar
- 3 gemas de ovo
- Raspas de 1 limão-siciliano
- 20 g de gelatina sabor limão
- 1/4 de xícara de chá de água quente
- 3 claras de ovo batidas em ponto de neve
- Raspas de limão-siciliano para decorar
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o leite, o amido, o açúcar, as gemas desfeitas e as raspas do limão-siciliano . Cozinhe em fogo baixo, mexendo eventualmente, até o creme engrossar. Depois, dissolva a gelatina na água quente e acrescente ao creme, mexendo bem. Deixe amornar e acrescente as claras em neve, mexendo delicadamente. Coloque em uma forma e leve à geladeira para firmar. Depois, desenforme e decore com raspas de limão-siciliano.
Pudim de café com chocolate
Ingredientes:
- 395 g de leite condensado
- 1 xícara de chá de leite integral
- 3 ovos
- 2 colheres de sopa de café solúvel
- 100 g de chocolate meio-amargo picado
- 1 colher de chá de essência de baunilha
- 3/4 de xícara de chá de açúcar
- 1/4 de xícara de chá de água quente
Modo de preparo:
Em uma panela pequena, coloque o açúcar e leve ao fogo baixo. Mexa até começar a derreter e dourar. Adicione com cuidado a água quente (vai borbulhar) e continue mexendo até formar um caramelo liso. Despeje imediatamente em uma forma de pudim e espalhe pelas laterais. Reserve.
Depois, derreta o chocolate meio-amargo em banho-maria ou no micro-ondas (de 30 em 30 segundos). No liquidificador, bata o leite condensado, o leite, os ovos, o café solúvel, o chocolate derretido e a baunilha até obter um creme homogêneo. Despeje a mistura na forma caramelizada e cubra com papel-alumínio.
Em seguida, leve ao forno preaquecido a 180 °C, em banho-maria, por cerca de 1 hora e 10 minutos ou até o centro firmar levemente. Espere esfriar completamente e leve à geladeira por pelo menos 4 horas. Desenforme gelado.
Pudim de coco
Ingredientes:
- 790 g de leite condensado
- 1 l de leite de coco
- 6 ovos
- 1/2 xícara de chá de coco seco ralado
- Gengibre e limão a gosto
Modo de preparo:
Bata todos os ingredientes no liquidificador e coloque sobre uma forma. Em banho-maria, leve ao forno preaquecido a 180 °C por 1 hora. Deixe esfriar, desenforme e leve à geladeira. Sirva em seguida.
Pudim de amêndoas
Ingredientes:
- 3 colheres de sopa de amido de milho
- 1 xícara de chá de açúcar
- 4 xícaras de chá de leite
- 1 pitada de sal
- 3 gemas de ovo
- 1 xícara de chá de creme de leite
- 50 g de amêndoas picadas
- 50 g de laranja cristalizada picada
- Gomos de laranjas cristalizadas para decorar
Modo de preparo:
Em uma panela, leve ao fogo médio o amido de milho, o açúcar, o leite, o sal e o ovo, mexendo sempre até engrossar. Depois, acrescente o creme de leite e as amêndoas e a laranja. Misture e coloque em forma média, parcialmente molhada. Leve à geladeira e desenforme depois de frio. Decore com gomos de laranja cristalizada.
Pudim de queijo com goiabada
Ingredientes:
- 395 g de leite condensado
- 395 g de leite integral
- 3 ovos
- 150 g de queijo minas padrão ralado fino
- 150 g de goiabada cortada em cubos pequenos
- 3/4 de xícara de chá de açúcar
- 1/4 de xícara de chá de água quente
Modo de preparo:
Em uma panela pequena, derreta o açúcar em fogo baixo, mexendo até atingir um tom âmbar. Adicione a água quente com cuidado e mexa até ficar homogêneo. Espalhe na forma de pudim e reserve. No liquidificador, bata o leite condensado, o leite, os ovos e o queijo até obter uma mistura uniforme.
Despeje o creme na forma caramelizada e, por cima, distribua os cubos de goiabada. Eles afundarão levemente, o que é esperado. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C, em banho-maria, por 1 hora e 10 minutos ou até o centro firmar. Espere esfriar completamente e leve à geladeira por pelo menos 4 horas antes de desenformar.