Pudim de leite Crédito: rocharibeiro | Shutterstock

receita de pudim é um clássico. Isso porque é uma sobremesa tradicional e muito apreciada nas mesas dos brasileiros, sendo presença constante em ocasiões especiais e no dia a dia.

Apesar de seu preparo original levar ingredientes como leite condensado e leite de vaca, que contêm lactose, é possível preparar versões sem lactose para atender às necessidades de pessoas com intolerância.

Abaixo, confira cinco receitas de pudim sem lactose!

Pudim de leite

Ingredientes:

500 ml de leite de amêndoas

2 xícaras de chá de açúcar

4 ovos

1 colher de sopa de amido de milho

1 colher de chá de essência de baunilha

1/2 xícara de chá de água

Água para banho-maria

Modo de preparo:

Em uma panela, aqueça uma xícara de chá de açúcar a fogo baixo, mexendo constantemente, até derreter e adquirir uma cor dourada. Cuidadosamente, adicione a água e continue mexendo até obter uma calda lisa. Despeje a calda no fundo da forma de pudim e espalhe uniformemente. Deixe esfriar.

Em um liquidificador, bata o leite de amêndoas, uma xícara de chá de açúcar, os ovos, o amido de milho e a essência de baunilha até obter uma mistura homogênea. Em seguida, despeje a mistura na forma caramelizada. Asse em banho-maria no forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 1 hora. Após, retire do forno, deixe esfriar e leve à geladeira até o momento de desenformar. Sirva gelado.

Pudim de manga

Ingredientes:

2 mangas descascadas e cortadas em cubos

400 ml de leite de soja

2 xícaras de chá de açúcar

1 xícara de chá de água

4 ovos

Água para banho-maria

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque uma xícara de chá de açúcar e leve ao fogo baixo até derreter. Acrescente a água e mexa até obter uma calda lisa e dourada. Após, espalhe a calda de caramelo em uma forma para pudim e reserve.

Em um liquidificador, bata as mangas , o leite de soja, o açúcar restante e os ovos até obter uma mistura lisa. Depois, despeje a mistura na forma caramelizada. Leve ao forno preaquecido em temperatura média e em banho-maria por aproximadamente 1 hora. Espere esfriar e leve à geladeira por 2 horas antes de desenformar.

Pudim de banana com calda de canela

Ingredientes:

3 bananas maduras

400 ml de leite de aveia

1/2 xícara de chá de açúcar demerara

4 ovos

1 colher de chá de canela em pó

1 colher de chá de essência de baunilha

1/2 xícara de chá de água

Água para banho-maria

Canela em pó para decorar

Modo de preparo:

Em uma panela pequena, coloque o açúcar demerara e aqueça em fogo médio, sem mexer, até derreter nas bordas. Assim que o açúcar começar a caramelizar, gire suavemente a panela, até que todo o açúcar esteja derretido e dourado. Acrescente a água com cuidado (pode espirrar), mexendo devagar até obter uma calda lisa. Retire do fogo e despeje no fundo da forma de pudim, espalhando por toda a base. Reserve.

Em um prato, amasse as bananas com um garfo até formar um purê bem homogêneo. Em uma tigela grande, bata os ovos ligeiramente com um fouet . Adicione o leite de aveia, a canela e a essência de baunilha, misturando bem. Incorpore o purê de banana à mistura líquida, mexendo até que todos os ingredientes estejam bem combinados.

Despeje a mistura de banana e ovos sobre a calda na forma de pudim. Cubra a forma com papel-alumínio, perfurando levemente o centro para permitir a saída do vapor. Leve ao forno preaquecido a 180 °C, em banho-maria, por aproximadamente 1 hora e 10 minutos. Para verificar o ponto, espete um palito no centro; se sair limpo, está pronto.

Retire o pudim do forno e deixe esfriar completamente em temperatura ambiente. Leve à geladeira por no mínimo 4 horas para firmar bem. Desenforme o pudim com cuidado e decore com uma pitada de canela em pó antes de servir.

Pudim de leite de coco Crédito: flanovais | Shutterstock

Pudim de leite de coco

Ingredientes:

400 ml de leite de coco

200 ml de leite de arroz

2 xícaras de chá de açúcar

4 ovos

1/2 xícara de chá de coco ralado

1/2 xícara de chá de água

Lascas finas de coco para decorar

Água para banho-maria

Modo de preparo:

Em uma panela, em fogo médio, coloque uma xícara de chá de açúcar e deixe derreter. Após, acrescente a água e misture até obter uma calda lisa e dourada. Com cuidado, coloque a calda de caramelo na forma para pudim e reserve.

No liquidificador, bata o leite de coco, o leite de arroz, o açúcar restante, os ovos e o coco ralado até obter uma mistura homogênea. Despeje a mistura na forma caramelizada. Asse por aproximadamente 1 hora, em banho-maria, no forno preaquecido a 180 °C. Em seguida, deixe esfriar e leve à geladeira por algumas horas antes de desenformar. Sirva com lascas de coco por cima.

Pudim de maracujá

Ingredientes:

500 ml de leite de castanha-de-caju

1/2 xícara de chá de polpa de maracujá (sem sementes)

4 ovos

1 xícara de chá de açúcar mascavo

1 colher de sopa de amido de milho

1/2 xícara de chá de água

Água para banho-maria

Modo de preparo:

Em uma panela, aqueça o açúcar mascavo em fogo baixo até derreter e formar um caramelo. Acrescente a água e mexa até a calda ficar lisa e dourada. Despeje a calda no fundo de uma forma de pudim e reserve.