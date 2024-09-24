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Confira cinco receitas de pudim sem lactose

Versões de leite e até de banana com canela estão entre as dicas do HZ para quem tem intolerância ao açúcar presente no leite
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 24 de Setembro de 2024 às 15:53

Imagem Edicase Brasil
Pudim de leite  Crédito: rocharibeiro | Shutterstock
receita de pudim é um clássico. Isso porque é uma sobremesa tradicional e muito apreciada nas mesas dos brasileiros, sendo presença constante em ocasiões especiais e no dia a dia.
Apesar de seu preparo original levar ingredientes como leite condensado e leite de vaca, que contêm lactose, é possível preparar versões sem lactose para atender às necessidades de pessoas com intolerância.
Abaixo, confira cinco receitas de pudim sem lactose!

Pudim de leite

Ingredientes:

  • 500 ml de leite de amêndoas
  • 2 xícaras de chá de açúcar
  • 4 ovos
  • 1 colher de sopa de amido de milho
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • 1/2 xícara de chá de água
  • Água para banho-maria

Modo de preparo:

Em uma panela, aqueça uma xícara de chá de açúcar a fogo baixo, mexendo constantemente, até derreter e adquirir uma cor dourada. Cuidadosamente, adicione a água e continue mexendo até obter uma calda lisa. Despeje a calda no fundo da forma de pudim e espalhe uniformemente. Deixe esfriar.
Em um liquidificador, bata o leite de amêndoas, uma xícara de chá de açúcar, os ovos, o amido de milho e a essência de baunilha até obter uma mistura homogênea. Em seguida, despeje a mistura na forma caramelizada. Asse em banho-maria no forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 1 hora. Após, retire do forno, deixe esfriar e leve à geladeira até o momento de desenformar. Sirva gelado.

Pudim de manga

Ingredientes:

  • 2 mangas descascadas e cortadas em cubos
  • 400 ml de leite de soja
  • 2 xícaras de chá de açúcar
  • 1 xícara de chá de água
  • 4 ovos
  • Água para banho-maria

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque uma xícara de chá de açúcar e leve ao fogo baixo até derreter. Acrescente a água e mexa até obter uma calda lisa e dourada. Após, espalhe a calda de caramelo em uma forma para pudim e reserve.
Em um liquidificador, bata as mangas , o leite de soja, o açúcar restante e os ovos até obter uma mistura lisa. Depois, despeje a mistura na forma caramelizada. Leve ao forno preaquecido em temperatura média e em banho-maria por aproximadamente 1 hora. Espere esfriar e leve à geladeira por 2 horas antes de desenformar.

Pudim de banana com calda de canela

Ingredientes:

  • 3 bananas maduras
  • 400 ml de leite de aveia
  • 1/2 xícara de chá de açúcar demerara
  • 4 ovos
  • 1 colher de chá de canela em pó
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • 1/2 xícara de chá de água
  • Água para banho-maria
  • Canela em pó para decorar

Modo de preparo:

Em uma panela pequena, coloque o açúcar demerara e aqueça em fogo médio, sem mexer, até derreter nas bordas. Assim que o açúcar começar a caramelizar, gire suavemente a panela, até que todo o açúcar esteja derretido e dourado. Acrescente a água com cuidado (pode espirrar), mexendo devagar até obter uma calda lisa. Retire do fogo e despeje no fundo da forma de pudim, espalhando por toda a base. Reserve.
Em um prato, amasse as bananas com um garfo até formar um purê bem homogêneo. Em uma tigela grande, bata os ovos ligeiramente com um fouet . Adicione o leite de aveia, a canela e a essência de baunilha, misturando bem. Incorpore o purê de banana à mistura líquida, mexendo até que todos os ingredientes estejam bem combinados.
Despeje a mistura de banana e ovos sobre a calda na forma de pudim. Cubra a forma com papel-alumínio, perfurando levemente o centro para permitir a saída do vapor. Leve ao forno preaquecido a 180 °C, em banho-maria, por aproximadamente 1 hora e 10 minutos. Para verificar o ponto, espete um palito no centro; se sair limpo, está pronto.
Retire o pudim do forno e deixe esfriar completamente em temperatura ambiente. Leve à geladeira por no mínimo 4 horas para firmar bem. Desenforme o pudim com cuidado e decore com uma pitada de canela em pó antes de servir.
Imagem Edicase Brasil
Pudim de leite de coco  Crédito: flanovais | Shutterstock

Pudim de leite de coco

Ingredientes:

  • 400 ml de leite de coco
  • 200 ml de leite de arroz
  • 2 xícaras de chá de açúcar
  • 4 ovos
  • 1/2 xícara de chá de coco ralado
  • 1/2 xícara de chá de água
  • Lascas finas de coco para decorar
  • Água para banho-maria

Modo de preparo:

Em uma panela, em fogo médio, coloque uma xícara de chá de açúcar e deixe derreter. Após, acrescente a água e misture até obter uma calda lisa e dourada. Com cuidado, coloque a calda de caramelo na forma para pudim e reserve.
No liquidificador, bata o leite de coco, o leite de arroz, o açúcar restante, os ovos e o coco ralado até obter uma mistura homogênea. Despeje a mistura na forma caramelizada. Asse por aproximadamente 1 hora, em banho-maria, no forno preaquecido a 180 °C. Em seguida, deixe esfriar e leve à geladeira por algumas horas antes de desenformar. Sirva com lascas de coco por cima.

Pudim de maracujá

Ingredientes:

  • 500 ml de leite de castanha-de-caju
  • 1/2 xícara de chá de polpa de maracujá (sem sementes)
  • 4 ovos
  • 1 xícara de chá de açúcar mascavo
  • 1 colher de sopa de amido de milho
  • 1/2 xícara de chá de água
  • Água para banho-maria

Modo de preparo:

Em uma panela, aqueça o açúcar mascavo em fogo baixo até derreter e formar um caramelo. Acrescente a água e mexa até a calda ficar lisa e dourada. Despeje a calda no fundo de uma forma de pudim e reserve.
No liquidificador, bata o leite, a polpa de maracujá , os ovos e o amido de milho até obter uma mistura homogênea. Despeje a mistura na forma e asse em banho-maria no forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 1 hora. Após o cozimento, deixe esfriar e leve à geladeira por 4 horas. Desenforme e sirva em seguida.

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