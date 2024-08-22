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Saudáveis

5 receitas fit de pudim fáceis de fazer

Veja como preparar opções práticas dessa clássica sobremesa para comer sem culpa
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 22 de Agosto de 2024 às 08:00

Imagem Edicase Brasil
Pudim com whey protein  Crédito: Esin Deniz | Shutterstock
Os pudins são uma das sobremesas favoritas entre os brasileiros. Deliciosos e práticos, eles estão sempre presentes nas confraternizações e são praticamente uma fuga irresistível da dieta.
A boa notícia é que você não precisa mais escolher entre eles e a alimentação equilibrada, pois o que não falta são receitas de pudins fitness para você aproveitar sem culpa. A seguir, apresentamos algumas delas. Confira:

PUDIM COM WHEY PROTEIN

Ingredientes:

  • 100 g deleite em pó integral
  • 2 scoops de whey protein sabor baunilha
  • 4 colheres de sopa de adoçante em pó
  • 300 ml de água
  • 3 ovos
  • 2 colheres de sopa de nectar de coco
  • 2 colheres de chá de água
  • Óleo de coco para untar

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o nectar de coco e a água, e bata até obter uma consistência homogênea. Unte uma forma para pudim com óleo de coco e despeje a mistura batida nela. Em banho-maria, leve ao forno preaquecido em temperatura média por 40 minutos. Retire do forno, espere esfriar e leve à geladeira por 2 horas.
Enquanto isso, em uma panela, coloque o nectar de coco e a água e leve ao fogo médio até obter uma calda. Desligue o fogo e espere esfriar. Retire o pudim da geladeira e desenforme com cuidado. Despeje a calda sobre ele e sirva em seguida.

PUDIM DE AVEIA COM BANANA

Ingredientes:

  • Pudim: 
  • 3 bananas descascadas e amassadas
  • 2 xícaras de chá de leite integral
  • 3 ovos
  • 1 xícara de chá de farinha de aveia
  • 3 colheres de sopa de adoçante em pó
  • 1 colher de chá de canela em pó
  • 2 colheres de chá de óleo de coco
  • Calda: 
  • 2 xícaras de chá de água
  • 3 colheres de sopa de açúcar de coco
  • 1 xícara de chá de uvas-passas pretas
  • 2 canelas em pau
  • 1 cravo-da-índia

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes do pudim, bata por 3 minutos e despeje em uma forma com furo no meio untada com óleo de coco. Em banho-maria, leve ao forno preaquecido a 180ºC por 40 minutos. Após, retire do forno, espere esfriar e leve à geladeira.
Enquanto isso, em uma panela, coloque todos os ingredientes da calda e leve ao fogo médio até engrossar levemente. Desligue o fogo, remova as especiarias e espere esfriar. Retire o pudim da geladeira, desenforme com cuidado e despeje a calda sobre ele. Sirva em seguida.

PUDIM COM CALDA DE LARANJA

Ingredientes:

  • 4 claras de ovo
  • 4 colheres de sopa de adoçante em pó
  • 1/2 colher de chá de essência de baunilha
  • Suco de três laranjas
  • 1 colher de sopa de amido de milho
  • Folhas de hortelã para decorar
  • Óleo de coco para untar

Modo de preparo:

Em uma batedeira, coloque as claras e bata até obter o ponto de neve. Adicione o adoçante e bata até obter um suspiro. Acrescente a baunilha e bata novamente para incorporar.
Despeje a mistura em forminhas de pudim untadas com óleo de coco e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 7 minutos. Retire do forno, espere amornar e desenforme com cuidado. Reserve.
Em uma panela, coloque o suco de laranja e o amido de milho e leve ao fogo médio até engrossar, mexendo sempre para não empelotar. Desligue o fogo, espere esfriar e despeje a mistura sobre os pudins. Sirva decorado com as folhas de hortelã.
Imagem Edicase Brasil
Pudim de iogurte com calda de morango  Crédito: Carmen Steiner | Shutterstock

PUDIM DE IOGURTE COM CALDA DE MORANGO

Ingredientes:

  • 400 ml de iogurte natural desnatado
  • 200 ml de leite desnatado
  • 1 1/2 xícara de chá de leite em pó integral
  • 1/2 xícara de chá de água
  • 4 colheres de sopa de xilitol
  • 10 morangos picados
  • Adoçante em pó a gosto
  • Óleo de coco para untar

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque o leite em pó, a água e o xilitol e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um recipiente com tampa e leve à geladeira por 4 horas. Após, coloque a mistura novamente no liquidificador, adicione o restante dos ingredientes (exceto os morangos e o adoçante em pó) e bata até obter uma textura lisa.
Despeje a mistura batida em uma forma para pudim untada com óleo de coco e, em banho-maria, leve ao forno preaquecido em temperatura média por 40 minutos. Após, retire do forno, espere esfriar e leve à geladeira por 3 horas. Enquanto isso, em uma panela, coloque o adoçante e os morango e leve ao fogo médio para cozinhar até a fruta amolecer. Desligue o fogo e espere esfriar. Retire o pudim da geladeira e desenforme com cuidado. Despeje a calda sobre ele e sirva em seguida.

PUDIM DE BATATA-DOCE

Ingredientes:

  • 2 batatas-doces cozidas, descascadas e amassadas
  • 3 ovos
  • 1 xícara de chá de leite de aveia
  • 1/4 xícara de chá de açúcar de coco
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • 1 pitada de sal
  • Canela em pó a gosto
  • 2 colheres de sopa de adoçante em pó
  • 2 colheres de sopa de água
  • Óleo de coco para untar

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o adoçante e a água, e bata até obter uma consistência homogênea. Despeje em uma forma para pudim untada com óleo de coco e, em banho-maria, leve ao forno preaquecido em temperatura média até firmar e dourar as bordas. Retire do forno, espere esfriar e leve à geladeira por duas horas.
Em uma panela, coloque o adoçante em pó e a água e leve ao fogo médio até obter uma calda. Desligue o fogo e espere esfriar. Retire o pudim da geladeira e desenforme com cuidado. Despeje a calda sobre ele e sirva em seguida.

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