5 receitas fit de pudim fáceis de fazer

Os pudins são uma das sobremesas favoritas entre os brasileiros. Deliciosos e práticos, eles estão sempre presentes nas confraternizações e são praticamente uma fuga irresistível da dieta.
A boa notícia é que você não precisa mais escolher entre eles e a alimentação equilibrada, pois o que não falta são receitas de pudins fitness para você aproveitar sem culpa. A seguir, apresentamos algumas delas. Confira:
PUDIM COM WHEY PROTEIN
Ingredientes:
- 100 g deleite em pó integral
- 2 scoops de whey protein sabor baunilha
- 4 colheres de sopa de adoçante em pó
- 300 ml de água
- 3 ovos
- 2 colheres de sopa de nectar de coco
- 2 colheres de chá de água
- Óleo de coco para untar
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o nectar de coco e a água, e bata até obter uma consistência homogênea. Unte uma forma para pudim com óleo de coco e despeje a mistura batida nela. Em banho-maria, leve ao forno preaquecido em temperatura média por 40 minutos. Retire do forno, espere esfriar e leve à geladeira por 2 horas.
Enquanto isso, em uma panela, coloque o nectar de coco e a água e leve ao fogo médio até obter uma calda. Desligue o fogo e espere esfriar. Retire o pudim da geladeira e desenforme com cuidado. Despeje a calda sobre ele e sirva em seguida.
PUDIM DE AVEIA COM BANANA
Ingredientes:
- Pudim:
- 3 bananas descascadas e amassadas
- 2 xícaras de chá de leite integral
- 3 ovos
- 1 xícara de chá de farinha de aveia
- 3 colheres de sopa de adoçante em pó
- 1 colher de chá de canela em pó
- 2 colheres de chá de óleo de coco
- Calda:
- 2 xícaras de chá de água
- 3 colheres de sopa de açúcar de coco
- 1 xícara de chá de uvas-passas pretas
- 2 canelas em pau
- 1 cravo-da-índia
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes do pudim, bata por 3 minutos e despeje em uma forma com furo no meio untada com óleo de coco. Em banho-maria, leve ao forno preaquecido a 180ºC por 40 minutos. Após, retire do forno, espere esfriar e leve à geladeira.
Enquanto isso, em uma panela, coloque todos os ingredientes da calda e leve ao fogo médio até engrossar levemente. Desligue o fogo, remova as especiarias e espere esfriar. Retire o pudim da geladeira, desenforme com cuidado e despeje a calda sobre ele. Sirva em seguida.
PUDIM COM CALDA DE LARANJA
Ingredientes:
- 4 claras de ovo
- 4 colheres de sopa de adoçante em pó
- 1/2 colher de chá de essência de baunilha
- Suco de três laranjas
- 1 colher de sopa de amido de milho
- Folhas de hortelã para decorar
- Óleo de coco para untar
Modo de preparo:
Em uma batedeira, coloque as claras e bata até obter o ponto de neve. Adicione o adoçante e bata até obter um suspiro. Acrescente a baunilha e bata novamente para incorporar.
Despeje a mistura em forminhas de pudim untadas com óleo de coco e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 7 minutos. Retire do forno, espere amornar e desenforme com cuidado. Reserve.
Em uma panela, coloque o suco de laranja e o amido de milho e leve ao fogo médio até engrossar, mexendo sempre para não empelotar. Desligue o fogo, espere esfriar e despeje a mistura sobre os pudins. Sirva decorado com as folhas de hortelã.
PUDIM DE IOGURTE COM CALDA DE MORANGO
Ingredientes:
- 400 ml de iogurte natural desnatado
- 200 ml de leite desnatado
- 1 1/2 xícara de chá de leite em pó integral
- 1/2 xícara de chá de água
- 4 colheres de sopa de xilitol
- 10 morangos picados
- Adoçante em pó a gosto
- Óleo de coco para untar
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque o leite em pó, a água e o xilitol e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um recipiente com tampa e leve à geladeira por 4 horas. Após, coloque a mistura novamente no liquidificador, adicione o restante dos ingredientes (exceto os morangos e o adoçante em pó) e bata até obter uma textura lisa.
Despeje a mistura batida em uma forma para pudim untada com óleo de coco e, em banho-maria, leve ao forno preaquecido em temperatura média por 40 minutos. Após, retire do forno, espere esfriar e leve à geladeira por 3 horas. Enquanto isso, em uma panela, coloque o adoçante e os morango e leve ao fogo médio para cozinhar até a fruta amolecer. Desligue o fogo e espere esfriar. Retire o pudim da geladeira e desenforme com cuidado. Despeje a calda sobre ele e sirva em seguida.
PUDIM DE BATATA-DOCE
Ingredientes:
- 2 batatas-doces cozidas, descascadas e amassadas
- 3 ovos
- 1 xícara de chá de leite de aveia
- 1/4 xícara de chá de açúcar de coco
- 1 colher de chá de essência de baunilha
- 1 pitada de sal
- Canela em pó a gosto
- 2 colheres de sopa de adoçante em pó
- 2 colheres de sopa de água
- Óleo de coco para untar
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o adoçante e a água, e bata até obter uma consistência homogênea. Despeje em uma forma para pudim untada com óleo de coco e, em banho-maria, leve ao forno preaquecido em temperatura média até firmar e dourar as bordas. Retire do forno, espere esfriar e leve à geladeira por duas horas.
Em uma panela, coloque o adoçante em pó e a água e leve ao fogo médio até obter uma calda. Desligue o fogo e espere esfriar. Retire o pudim da geladeira e desenforme com cuidado. Despeje a calda sobre ele e sirva em seguida.