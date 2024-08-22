5 receitas fit de pudim fáceis de fazer

Pudim com whey protein Crédito: Esin Deniz | Shutterstock

Os pudins são uma das sobremesas favoritas entre os brasileiros. Deliciosos e práticos, eles estão sempre presentes nas confraternizações e são praticamente uma fuga irresistível da dieta.

A boa notícia é que você não precisa mais escolher entre eles e a alimentação equilibrada, pois o que não falta são receitas de pudins fitness para você aproveitar sem culpa. A seguir, apresentamos algumas delas. Confira:

PUDIM COM WHEY PROTEIN

Ingredientes:

100 g deleite em pó integral

2 scoops de whey protein sabor baunilha

4 colheres de sopa de adoçante em pó

300 ml de água

3 ovos

2 colheres de sopa de nectar de coco

2 colheres de chá de água

Óleo de coco para untar

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o nectar de coco e a água, e bata até obter uma consistência homogênea. Unte uma forma para pudim com óleo de coco e despeje a mistura batida nela. Em banho-maria, leve ao forno preaquecido em temperatura média por 40 minutos. Retire do forno, espere esfriar e leve à geladeira por 2 horas.

Enquanto isso, em uma panela, coloque o nectar de coco e a água e leve ao fogo médio até obter uma calda. Desligue o fogo e espere esfriar. Retire o pudim da geladeira e desenforme com cuidado. Despeje a calda sobre ele e sirva em seguida.

PUDIM DE AVEIA COM BANANA

Ingredientes:

Pudim:

3 bananas descascadas e amassadas

2 xícaras de chá de leite integral

3 ovos

1 xícara de chá de farinha de aveia

3 colheres de sopa de adoçante em pó

1 colher de chá de canela em pó

2 colheres de chá de óleo de coco

Calda:

2 xícaras de chá de água

3 colheres de sopa de açúcar de coco

1 xícara de chá de uvas-passas pretas

2 canelas em pau

1 cravo-da-índia

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes do pudim, bata por 3 minutos e despeje em uma forma com furo no meio untada com óleo de coco. Em banho-maria, leve ao forno preaquecido a 180ºC por 40 minutos. Após, retire do forno, espere esfriar e leve à geladeira.

Enquanto isso, em uma panela, coloque todos os ingredientes da calda e leve ao fogo médio até engrossar levemente. Desligue o fogo, remova as especiarias e espere esfriar. Retire o pudim da geladeira, desenforme com cuidado e despeje a calda sobre ele. Sirva em seguida.

PUDIM COM CALDA DE LARANJA

Ingredientes:

4 claras de ovo

4 colheres de sopa de adoçante em pó

1/2 colher de chá de essência de baunilha

Suco de três laranjas

1 colher de sopa de amido de milho

Folhas de hortelã para decorar

Óleo de coco para untar

Modo de preparo:

Em uma batedeira, coloque as claras e bata até obter o ponto de neve. Adicione o adoçante e bata até obter um suspiro. Acrescente a baunilha e bata novamente para incorporar.

Despeje a mistura em forminhas de pudim untadas com óleo de coco e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 7 minutos. Retire do forno, espere amornar e desenforme com cuidado. Reserve.

Em uma panela, coloque o suco de laranja e o amido de milho e leve ao fogo médio até engrossar, mexendo sempre para não empelotar. Desligue o fogo, espere esfriar e despeje a mistura sobre os pudins. Sirva decorado com as folhas de hortelã.

Pudim de iogurte com calda de morango Crédito: Carmen Steiner | Shutterstock

PUDIM DE IOGURTE COM CALDA DE MORANGO

Ingredientes:

400 ml de iogurte natural desnatado

200 ml de leite desnatado

1 1/2 xícara de chá de leite em pó integral

1/2 xícara de chá de água

4 colheres de sopa de xilitol

10 morangos picados

Adoçante em pó a gosto

Óleo de coco para untar

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque o leite em pó, a água e o xilitol e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um recipiente com tampa e leve à geladeira por 4 horas. Após, coloque a mistura novamente no liquidificador, adicione o restante dos ingredientes (exceto os morangos e o adoçante em pó) e bata até obter uma textura lisa.

Despeje a mistura batida em uma forma para pudim untada com óleo de coco e, em banho-maria, leve ao forno preaquecido em temperatura média por 40 minutos. Após, retire do forno, espere esfriar e leve à geladeira por 3 horas. Enquanto isso, em uma panela, coloque o adoçante e os morango e leve ao fogo médio para cozinhar até a fruta amolecer. Desligue o fogo e espere esfriar. Retire o pudim da geladeira e desenforme com cuidado. Despeje a calda sobre ele e sirva em seguida.

PUDIM DE BATATA-DOCE

Ingredientes:

2 batatas-doces cozidas, descascadas e amassadas

3 ovos

1 xícara de chá de leite de aveia

1/4 xícara de chá de açúcar de coco

1 colher de chá de essência de baunilha

1 pitada de sal

Canela em pó a gosto

2 colheres de sopa de adoçante em pó

2 colheres de sopa de água

Óleo de coco para untar

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o adoçante e a água, e bata até obter uma consistência homogênea. Despeje em uma forma para pudim untada com óleo de coco e, em banho-maria, leve ao forno preaquecido em temperatura média até firmar e dourar as bordas. Retire do forno, espere esfriar e leve à geladeira por duas horas.