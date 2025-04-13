Pudim de chocolate: receita fácil para entrar no clima da Páscoa

O HZ já entrou no clima da Páscoa e traz uma dica de sobremesa que tem tudo a ver com a temporada: pudim de chocolate. Com um toque de conhaque, a calda caramelizada deixa o doce ainda mais especial na hora de servir.
Gostou da ideia? Então, acompanhe passo a passo as instruções de preparo e garanta elogios no almoço de família!
Pudim de chocolate
Rendimento: 10 porções
Tempo médio de preparo: 90 minutos
Nível: fácil
Tempo médio de preparo: 90 minutos
Nível: fácil
Ingredientes:
- Calda
- 1 e 1/2 xícara (chá) de açúcar granulado (285g)
- 1 xícara (chá) de água (200ml)
- 1/4 xícara (chá) de conhaque (50ml)
- Pudim
- 3 ovos (180g)
- 1 lata de leite condensado (395g)
- 1 lata de creme de leite (300g)
- 5 colheres (sopa) de cacau em pó (50g)
- 1 tablete de chocolate meio amargo derretido (150g)
- 1 xícara (chá) leite (200ml)
Modo de preparo:
Calda:
- Ferva o açúcar granulado com metade da água até obter uma calda em ponto de caramelo.
- Fora do fogo, junte a água restante e volte ao fogo até levantar fervura.
- Ferva por mais dois minutos e despeje em uma fôrma redonda pequena com furo central (15 cm x 8 cm).
- Cuidadosamente, espalhe a calda na lateral e no cone da fôrma.
- Escorra o excesso da calda sobre o conhaque, misture bem e utilize para servir com o pudim.
- Reserve a fôrma caramelada.
Pudim:
- Em uma tigela, misture os ingredientes somente até homogeneizar.
- Coloque na fôrma reservada e asse no forno preaquecido (180 ºC) em banho-maria, por 1 hora ou até que a borda do pudim esteja firme e o centro ainda levemente mole.
- Retire do forno, espere amornar e leve à geladeira até a hora de servir.
Fonte: União. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.