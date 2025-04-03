Páscoa 2025: descubra como comprar chocolates com desconto

Quer se preparar para a Páscoa 2025? Confira opções de locais para comprar ovos de páscoa, chocolates e até tortas. Crédito: Instagram. / Capitão Redighieri e Luckau

Páscoa está chegando e com ela a oportunidade de saborear os melhores chocolates e mimos que esta data especial oferece! Se você está em busca de opções deliciosas e com desconto, preparamos uma seleção dos melhores parceiros para tornar sua festividade ainda mais doce e econômica. Confira abaixo onde comprar e como aproveitar as promoções:

Delicatus Empório e Espaço Gourmet

Referência em produtos de qualidade, a Delicatus ressalta desde produtos como a Torta Capixaba até tortas e doces típicos da Páscoa. Crédito: Delicatus Empório e Espaço Gourmet

Para quem busca produtos finos e de alta qualidade, o Delicatus Empório e Espaço Gourmet é o lugar ideal. Com uma variedade de produtos salgados e doces, o empório oferece uma experiência única para quem aprecia produtos selecionados. Para essa Páscoa, o local conta com itens essenciais como Galinha dos ovos de ouro, Mini Ovos de Páscoa e até Ovos de Páscoa de Joaninha.

O estabelecimento oferece ainda um cardápio especial de Páscoa, que vai desde as tortas doces como as feitas de maça ou limão, até iguarias como o Vinagrete de Polvo e o Tartar de Salmão.

Veja novidades do cardápio de Páscoa na Delicatus. Crédito: Delicatus Empório e Espaço Gourmet

todos os produtos com 10%OFF pelo Clube. E não para por ai: a Delicatus traz como novidade para esse ano uma nova Torta de Bacalhau à base de moqueca que promete ser uma sensação entre os consumidores. E vale lembrar:

Segundo Raíssa Franzotti, proprietária do local, o empório e espaço gourmet tem como diferencial uma produção tradicional seguindo receitas clássicas, além de chocolates de ótima qualidade e produtos únicos. E deixa também um recado:

A gente conta com o prestígio de nossos clientes, e também desejamos uma semana santa de muita paz e amor. Raíssa Franzotti - Proprietária da Delicatus Empório e Espaço Gourmet

Endereço: R. José Nascif, 30. - Republica,Vitória, ES. Instagram: @delicatusgourmet R. José Nascif, 30. - Republica,Vitória, ES.

Capitão Redighieri

Conheça o famoso Chocolate comemorativo de jabuticaba. Crédito: Capitão Redighieri

O Capitão Redighieri traz para a Páscoa os clássicos ovos trufados e de colher, além de um grande destaque: o kit de barras de chocolate de Jabuticaba. Ele vem com duas barras de 50g cada, a primeira com 70% de chocolate e a segunda com chocolate branco. É também comemorativo dos 150 anos da imigração italiana em Santa Teresa, em uma mistura de história, inovação e sabor.

Quando os italianos chegaram, eles não tinham a uva para fazer o vinho, então eles usaram a jabuticaba. Assim, a escolha da jabuticaba para fazer essa barra comemorativa não é aleatória: ela remete ao contexto histórico da colonização de Santa Teresa. Marcos Redighieri - Proprietário do Capitão Redighieri

Além disso, o Capitão Redighieri também apresenta Uvas Cabernet Sauvignon desidratadas com chocolate branco e crocantes de castanha de caju, em uma parceria com a Vinícola Tabocas, e ainda chocolates com os formatos dos pontos turísticos da cidade, como a Igreja Matriz de Santa Teresa e o icônico Portal da cidade.

Confira delícias icônicas de chocolate para essa Páscoa. Crédito: Capitão Redighieri

benefício exclusivo de 10%OFF. Além de ser premiado internacionalmente e tree to bar, o chocolate da franquia também se destaca por ser o primeiro chocolate produzido com o cacau de Santa Teresa, com sabores e ingredientes únicos, segundo Marcos. O melhor é que o assinante pode curtir tudo com

Endereço: R. Cel. Avancini, 74 - Galeria Bassetti - Centro, Santa Teresa - ES Instagram: @capitao.redighieri R. Cel. Avancini, 74 - Galeria Bassetti - Centro, Santa Teresa - ES

Ana Bandeira Chocolates

Famoso em Vitória, o estabelecimento se sobressai por sua produção própria e qualidade. Crédito: Ana Bandeira Chocolates

condição especial pelo Clube. "O melhor chocolate do mundo é capixaba", afirma Alexandre Pontual, chocolatier e proprietário do local. Com sementes próprias e sem aditivos, a Ana Bandeira tem seus chocolates preparados com cacau cultivado em Linhares, com uma produção tree to bar. Para a Páscoa, a marca oferece ovos de chocolate especiais com qualidade incomparável epelo Clube.

Alexandre destaca que os assinantes podem esperar a manutenção da qualidade da produção, mesmo em face da alta do cacau. Ao que complementa:

A Ana Bandeira Chocolates é o último refúgio do chocolate de verdade, feito com bastante cacau cultivado em fazenda própria. Alexandre Pontual - Proprietário da Ana Bandeira Chocolates

Endereço: Av. Carlos Orlando Carvalho, 205 - Jardim da Penha, Vitória - ES Instagram: @anabandeirachocolates Av. Carlos Orlando Carvalho, 205 - Jardim da Penha, Vitória - ES

Amerikas Chocolates

Para quem não quer passar do ponto na Páscoa, a Amerikas Chocolates conta com chocolates com alto índice de cacau e zero açúcar. Crédito: Amerikas Chocolates

25%OFF em toda a linha comprando pelo site. Outra opção para quem não abre mão de chocolates 100% artesanais, a Amerikas Chocolates traz uma linha exclusiva e deliciosa, feita com os melhores ingredientes e um sabor inconfundível. Em parceria com o Clube, a loja ofereceem toda a linha comprando pelo site.

Luckau

Quer uma dica de loja online para comprar chocolates? Dê uma olhada na Luckau. Crédito: Luckau

Luckau oferece uma linha de chocolates premium que vai conquistar o seu paladar. E o melhor: com a facilidade de compras pelo site. Pelo Clube, assinantes aproveitam 12%OFF em todo o site para quem comprar online. Para quem prefere pedir online, aoferece uma linha de chocolates premium que vai conquistar o seu paladar. E o melhor: com a facilidade de compras pelo site. Pelo Clube, assinantes aproveitamem todo o site para quem comprar online.