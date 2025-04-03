Páscoa 2025: descubra como comprar chocolates com desconto

A Páscoa está chegando e com ela a oportunidade de saborear os melhores chocolates e mimos que esta data especial oferece! Se você está em busca de opções deliciosas e com desconto, preparamos uma seleção dos melhores parceiros para tornar sua festividade ainda mais doce e econômica. Confira abaixo onde comprar e como aproveitar as promoções:
Delicatus Empório e Espaço Gourmet
Para quem busca produtos finos e de alta qualidade, o Delicatus Empório e Espaço Gourmet é o lugar ideal. Com uma variedade de produtos salgados e doces, o empório oferece uma experiência única para quem aprecia produtos selecionados. Para essa Páscoa, o local conta com itens essenciais como Galinha dos ovos de ouro, Mini Ovos de Páscoa e até Ovos de Páscoa de Joaninha.
O estabelecimento oferece ainda um cardápio especial de Páscoa, que vai desde as tortas doces como as feitas de maça ou limão, até iguarias como o Vinagrete de Polvo e o Tartar de Salmão.
E não para por ai: a Delicatus traz como novidade para esse ano uma nova Torta de Bacalhau à base de moqueca que promete ser uma sensação entre os consumidores. E vale lembrar: todos os produtos com 10%OFF pelo Clube.
Segundo Raíssa Franzotti, proprietária do local, o empório e espaço gourmet tem como diferencial uma produção tradicional seguindo receitas clássicas, além de chocolates de ótima qualidade e produtos únicos. E deixa também um recado:
A gente conta com o prestígio de nossos clientes, e também desejamos uma semana santa de muita paz e amor.
Endereço: R. José Nascif, 30. - Republica,Vitória, ES. Instagram: @delicatusgourmet
Capitão Redighieri
O Capitão Redighieri traz para a Páscoa os clássicos ovos trufados e de colher, além de um grande destaque: o kit de barras de chocolate de Jabuticaba. Ele vem com duas barras de 50g cada, a primeira com 70% de chocolate e a segunda com chocolate branco. É também comemorativo dos 150 anos da imigração italiana em Santa Teresa, em uma mistura de história, inovação e sabor.
Quando os italianos chegaram, eles não tinham a uva para fazer o vinho, então eles usaram a jabuticaba. Assim, a escolha da jabuticaba para fazer essa barra comemorativa não é aleatória: ela remete ao contexto histórico da colonização de Santa Teresa.
Além disso, o Capitão Redighieri também apresenta Uvas Cabernet Sauvignon desidratadas com chocolate branco e crocantes de castanha de caju, em uma parceria com a Vinícola Tabocas, e ainda chocolates com os formatos dos pontos turísticos da cidade, como a Igreja Matriz de Santa Teresa e o icônico Portal da cidade.
Além de ser premiado internacionalmente e tree to bar, o chocolate da franquia também se destaca por ser o primeiro chocolate produzido com o cacau de Santa Teresa, com sabores e ingredientes únicos, segundo Marcos. O melhor é que o assinante pode curtir tudo com benefício exclusivo de 10%OFF.
Endereço: R. Cel. Avancini, 74 - Galeria Bassetti - Centro, Santa Teresa - ES Instagram: @capitao.redighieri
Ana Bandeira Chocolates
"O melhor chocolate do mundo é capixaba", afirma Alexandre Pontual, chocolatier e proprietário do local. Com sementes próprias e sem aditivos, a Ana Bandeira tem seus chocolates preparados com cacau cultivado em Linhares, com uma produção tree to bar. Para a Páscoa, a marca oferece ovos de chocolate especiais com qualidade incomparável e condição especial pelo Clube.
Alexandre destaca que os assinantes podem esperar a manutenção da qualidade da produção, mesmo em face da alta do cacau. Ao que complementa:
A Ana Bandeira Chocolates é o último refúgio do chocolate de verdade, feito com bastante cacau cultivado em fazenda própria.
Endereço: Av. Carlos Orlando Carvalho, 205 - Jardim da Penha, Vitória - ES Instagram: @anabandeirachocolates
Amerikas Chocolates
Outra opção para quem não abre mão de chocolates 100% artesanais, a Amerikas Chocolates traz uma linha exclusiva e deliciosa, feita com os melhores ingredientes e um sabor inconfundível. Em parceria com o Clube, a loja oferece 25%OFF em toda a linha comprando pelo site.
Luckau
Para quem prefere pedir online, a Luckau oferece uma linha de chocolates premium que vai conquistar o seu paladar. E o melhor: com a facilidade de compras pelo site. Pelo Clube, assinantes aproveitam 12%OFF em todo o site para quem comprar online.
Não deixe para última hora! Com tantas opções incríveis e descontos especiais, fica difícil escolher apenas um! Visite os sites e lojas dos nossos parceiros e aproveite as promoções para garantir uma Páscoa ainda mais doce e cheia de sabor.