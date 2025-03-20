Ovos de páscoa 2025: confira promoções e novidades do mercado

A Páscoa
é uma celebração que simboliza a ressurreição, de forma a representar renovação e esperança. Uma das tradições mais marcantes dessa época é a troca de ovos de chocolate, que remetem à vida e ao renascimento. Com a espera da data, as prateleiras já estão repletas de opções deliciosas para todos os gostos e idades.
Dentre as opções disponíveis, selecionamos algumas das melhores e mais procuradas, incluindo o LaNut de Pistache da Cacau Show, um dos mais vendidos de 2024, além de clássicos como Ferrero Rocher e ovos temáticos infantis. Saiba também quando acontece a Páscoa
, melhores marcas e preços atuais dos ovos de chocolate.
Em 2025, a Páscoa será comemorada no dia 20 de abril. A data varia a cada ano, pois é determinada com base no calendário lunar, sendo celebrada sempre no primeiro domingo após a primeira lua cheia da primavera no Hemisfério Norte.
Ao escolher um ovo de Páscoa, muitas pessoas buscam marcas reconhecidas pela qualidade do chocolate. Algumas das que mais se destacam incluem a Cacau Show, conhecida por sua qualidade e recheios diferenciados, Nestlé, Lacta e Chocolates Garoto
, com opções populares e clássicas, e Lindt, especialista em chocolates finos, com opções gourmet e recheios exclusivos.
Os preços dos ovos de Páscoa variam conforme a marca e o tamanho. Em 2025, a estimativa média de custo para um ovo de Páscoa de 250g gira em torno de R$90,00. No entanto, a depender de fatores como o recheio ou o tipo (seja ele tradicional ou de colher), isso também pode sofrer alteração.
Comprar ovo de Páscoa online pode valer a pena, especialmente para quem busca comodidade, variedade e preços competitivos. Muitas lojas oferecem descontos exclusivos, promoções de frete grátis e até opções personalizadas que nem sempre estão disponíveis em lojas físicas.
Além disso, é possível comparar preços rapidamente e evitar filas e aglomerações. No entanto, é essencial verificar a reputação do vendedor, prazos de entrega e as avaliações. Para quem planeja a compra com antecedência e escolhe lojas confiáveis, comprar ovo de Páscoa online pode ser uma excelente opção.