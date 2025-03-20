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Gastronomia

Ovos de páscoa 2025: confira promoções e novidades do mercado

Veja quais são os ovos de páscoa mais procurados e os melhores preços do mercado. Para estre ano, modelos temáticos, como o do desenho Stitch, e os mais clássicos, como Ferreiro Rocher, aparecem em alta

Publicado em 20 de Março de 2025 às 10:00

Públicado em 

20 mar 2025 às 10:00
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Confira alguns dos ovos de páscoa mais procurados, incluindo o campeão de vendas do ano passado. Da esquerda para a direita: ovos de páscoa Caribe, Ferreiro Rocher e La Nut Pistache. Crédito: Mercado Livre
Páscoa é uma celebração que simboliza a ressurreição, de forma a representar renovação e esperança. Uma das tradições mais marcantes dessa época é a troca de ovos de chocolate, que remetem à vida e ao renascimento. Com a espera da data, as prateleiras já estão repletas de opções deliciosas para todos os gostos e idades.
Dentre as opções disponíveis, selecionamos algumas das melhores e mais procuradas, incluindo o LaNut de Pistache da Cacau Show, um dos mais vendidos de 2024, além de clássicos como Ferrero Rocher e ovos temáticos infantis. Saiba também quando acontece a Páscoa, melhores marcas e preços atuais dos ovos de chocolate.

Quando é a Páscoa 2025?

Em 2025, a Páscoa será comemorada no dia 20 de abril. A data varia a cada ano, pois é determinada com base no calendário lunar, sendo celebrada sempre no primeiro domingo após a primeira lua cheia da primavera no Hemisfério Norte.

Quais são as melhores marcas de ovos de Páscoa?

Ao escolher um ovo de Páscoa, muitas pessoas buscam marcas reconhecidas pela qualidade do chocolate. Algumas das que mais se destacam incluem a Cacau Show, conhecida por sua qualidade  e recheios diferenciados,  Nestlé, Lacta e Chocolates Garoto, com opções populares e clássicas, e Lindt, especialista em chocolates finos, com opções gourmet e recheios exclusivos.

Quanto custa um ovo de Páscoa hoje?

Os preços dos ovos de Páscoa variam conforme a marca e o tamanho. Em 2025, a estimativa média de custo para um ovo de Páscoa de 250g gira em torno de R$90,00. No entanto, a depender de fatores como o recheio ou o tipo (seja ele tradicional ou de colher), isso também pode sofrer alteração.

Melhores ovos de Páscoa 2025

Produtos
Ovo De Páscoa Caribe Garoto Sabor Banana Lançamento

Ovo De Páscoa Caribe Garoto Sabor Banana

Um dos mais procurados! A casca de chocolate ao leite com banana em flocos traz uma explosão de sabor única.

Ovo Lanut Pistache 400g Cacau Show

Ovo Lanut Pistache 400g Cacau Show

Um dos grandes sucessos de venda em 2024. Com um chocolate cremoso e recheio intenso de pistache, é uma escolha sofisticada para quem ama essa combinação.

Ovo De Páscoa Ferrero Rocher 137,5g

Ovo De Páscoa Ferrero Rocher 137,5g

Um clássico que nunca sai de moda. Feito com chocolate ao leite e pedaços de avelã, é ideal para quem aprecia sabores sofisticados e crocantes.

Ovo De Páscoa Harry Potter Lata Oval Troféu Dourado

Ovo De Páscoa Harry Potter Lata Oval Troféu Dourado

Para os fãs do mundo bruxo! Chocolate premium em uma lata exclusiva no formato do Troféu Dourado, perfeita para colecionar. O mais vendido em Ovos de Páscoa no Mercado Livre.

Ovo De Páscoa Lacta Trakinas 190g

Ovo De Páscoa Lacta Trakinas 190g

O clássico chocolate ao leite combinado com a crocância do biscoito Trakinas. Acompanha um divertido jogo da memória.

Ovo de Páscoa Tripla Camada Oreo 320g Lacta Mondelez

Ovo de Páscoa Tripla Camada Oreo 320g Lacta Mondelez

Camadas irresistíveis de chocolate ao leite, creme de baunilha e biscoito Oreo. Uma explosão de sabor para os fãs da marca.

Ovo De Páscoa Dreams Mil Folhas Avelã 400g

Ovo De Páscoa Dreams Mil Folhas Avelã 400g

Chocolate ao leite com recheio cremoso de avelã e pedaços crocantes de wafer. Uma combinação sofisticada e deliciosa.

Kit Ovo De Páscoa Stitch Sortido Boneco Funko Brinquedo 250g

Kit Ovo De Páscoa Stitch Sortido Boneco Funko Brinquedo 250g

Para os apaixonados por Stitch! Ovo de chocolate ao leite + um boneco Funko colecionável para tornar a Páscoa ainda mais especial.

Ovos de Páscoa ao Leite Lindor Lindt 168g

Ovos de Páscoa ao Leite Lindor Lindt 168g

O inconfundível chocolate Lindt com casquinha ao leite e recheio cremoso que derrete na boca.

Produtos
Ovo De Páscoa Chocoesportes Nfl 160g | Cacau Show

Ovo De Páscoa Chocoesportes Nfl 160g | Cacau Show

Para os fãs do esporte, os Ovos de Páscoa da linha Chocoesportes voltam com tudo. Este apresenta chocolate ao leite cremoso e uma bola de futebol americano.

Ovo De Páscoa Mochila Snoopy 170g Cacau Show

Ovo De Páscoa Mochila Snoopy 170g Cacau Show

Lançamento de 2025 da Cacau Show em parceria com a marca Snoopy. Ovo de páscoa infantil, de chocolate ao leite com drageados crocantes. Acompanha uma mochila do Snoopy para os pequenos.

Vale a pena comprar ovo de páscoa online?

Comprar ovo de Páscoa online pode valer a pena, especialmente para quem busca comodidade, variedade e preços competitivos. Muitas lojas oferecem descontos exclusivos, promoções de frete grátis e até opções personalizadas que nem sempre estão disponíveis em lojas físicas.
Além disso, é possível comparar preços rapidamente e evitar filas e aglomerações. No entanto, é essencial verificar a reputação do vendedor, prazos de entrega e as avaliações. Para quem planeja a compra com antecedência e escolhe lojas confiáveis, comprar ovo de Páscoa online pode ser uma excelente opção.
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