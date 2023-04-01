Os ovos de Páscoa mais procurados em lojas de chocolate no ES

Ovos de páscoa em loja de chocolate Crédito: Carlos Alberto Silva

Todo ano, as fábricas de chocolate trazem inovações para incrementar as vendas no período da Páscoa . São vários lançamentos, para atrair a atenção do consumidor. Mas sempre há aqueles sabores que caem no gosto dos apaixonados por chocolate. E cada loja no Estado tem o seu "queridinho", ou seja, o produto mais procurado pelos clientes nesta época do ano.

Na Cacau Show, de acordo com assessoria da fabricante, o ovo de Páscoa preferido pelo público é o LaNut Pistache (400g). O produto tem casca de chocolate ao leite e branca, recheio de creme e pedaços de pistache torrado, que permitem a quem prova sentir a crocância e cremosidade desse fruto seco de coloração verde da família das amêndoas, castanhas e nozes.

Sabor que conquistou a estudante de Farmácia Bianca Cunha da Silva, 22 anos, que foi até a loja para garantir o seu ovo de Páscoa. E acabou comprando o último de pistache que havia no lugar.

“Quando vou comprar algum chocolate, prefiro ir até a loja física para procurar meus favoritos. Gosto muito de sentir esse clima da Páscoa. Quando eu era pequena, minha avó até fazia caça aos ovos. Hoje, apenas troco chocolates com meus amigos. Sempre fico querendo ter até os brindes”, diz Bianca.

Bianca Cunha comprou o último ovo de Páscoa de pistache da loja Crédito: Carlos Alberto Silva

Na Nestlé, a assessoria informa que o ovo de Páscoa mais vendido pela marca neste ano é o Alpino ao Leite (337g). Como o produto está em alta, a fabricante decidiu oferecer aos consumidores outra opção de sabor: o Alpino extra cremoso (193g).

Ovo de Páscoa Alpino ao Leite (337g) Crédito: Foto de divulgação/Nestré

Os principais ingredientes desse chocolate são a manteiga de cacau e a massa de cacau. Além disso, existem vários tipos de nozes na mistura como amendoim, avelã, castanha-de-caju e até castanha-do-pará. Tudo para garantir a textura e sabor do famoso e tradicional chocolate Alpino, também na forma de ovo de Páscoa.

Sabores simples, porém tradicionais e deliciosos, também se destacam no Espírito Santo. Na Le Chocolatier, a receita de ovo de Páscoa de chocolate ao leite é campeã de vendas há mais de três décadas. Para o diretor da fabricante capixaba, Angelo Piana, o sucesso é explicável.

“Nosso chocolate ao leite é fabricado através de um processo artesanal de produção. Estamos com a mesma receita há 38 anos. Dizemos que nosso chocolate tem identidade própria. Usamos matéria-prima de primeira linha e não realizamos substituição”, aponta o diretor.

Entretanto, não só a versão ao leite simples é famosa. O Língua de Gato também é muito procurado pelos amantes de chocolate. Ao abrir o ovo, é possível encontrar barrinhas de chocolate em formato semelhante a uma língua — daí vem o nome — para compor o produto.

Ovo de Páscoa de chocolate ao leite Língua de Gato (130g) Crédito: Foto de divulgação/Le Chocolatier

Chocolates com muito creme, barrinhas extras e também com nozes estão entre os preferidos pelo público. Porém, também existem famílias que, quando vão às compras, optam pelos sabores mais fortes.

São os casos da cuidadora Maiara Mattos Costa, de 28 anos, e sua mãe, a professora Rúbia Firme Mattos, de 62 anos. Elas contam que a família gosta mesmo é do chocolate puro.

“A gente gosta mesmo é do chocolate preto e clássico. Meu sobrinho é quem prefere ao leite. Mas aí eu faço ovos com outros ingredientes para ele experimentar e preparamos surpresas para a caça aos ovos”, conta a cuidadora.

Raul Mattos de Souza, de 8 anos, feliz após participar do caça aos ovos preparado por sua avó Rúbia e tia Maiara Crédito: Acervo pessoal

Entre esses chocolates mais fortes, Vinicius Favoreto Gomes, diretor superintendente da Espírito Cacau, aponta como destaque o ovo 70% cacau trufado com avelã (350g). É um chocolate mais intenso por ter alto teor de cacau. Para incrementar o sabor, o recheio é de avelã.

Ovo de chocolate 70% cacau trufado com avelã (350g) Crédito: Divulgação/Espírito Cacau

As fabricantes do Estado também apontaram outros sabores de ovos de chocolate que se destacam no mercado capixaba: