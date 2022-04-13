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Como escolher vinhos para harmonizar no almoço de Páscoa

Assista ao vídeo com dicas para ter sucesso nas combinações com a bebida, da entrada à sobremesa, passando pelo clássico bacalhau

Publicado em 13 de Abril de 2022 às 02:00

Públicado em 

13 abr 2022 às 02:00
Pedro Kucht

Colunista

Pedro Kucht

No vídeo acima, trago dicas de harmonização com as principais delícias do almoço de Páscoa, desde a entrada até a sobremesa.
A começar pelas entradinhas, como bolinho de bacalhau e frituras em geral, os espumantes Brut, Extra Brut e Nature são a escolha ideal. Sua alta acidez estimula a salivação e aumenta o apetite, e o perlage (bolhas da bebida) limpa o paladar.
Os pratos principais de bacalhau combinam muito bem com uvas brancas aromáticas de alta acidez, como Riesling e Sauvignon Blanc. Vinhos verdes também funcionam aqui!
Taça de vinho branco e prato com bacalhau para a Páscoa
Pratos com bacalhau harmonizam com vinhos brancos de alta acidez  Crédito: Shutterstock
Se você prefere tintos, escolha um vinho de Pinot Noir, que é uma uva mais delicada e também pode acompanhar outros peixes mais gordurosos, como atum e salmão.
Nas preparações com cordeiro, uma harmonização clássica é Bordeaux. Na região francesa são produzidos vinhos mais encorpados e perfeitos para esse tipo de carne.
Outra boa dica para quem vai de frutos do mar, como camarão, lagosta ou polvo, é harmonizar com rosés. Os da Provence são perfeitos, e os espumantes rosés brasileiros são maravilhosos também.
Por fim, o tradicional pudim fica perfeito quando harmonizado com vinhos de colheita tardia, que são um tanto doces e têm um teor alcoólico elevado. São consumidos em menor quantidade e sempre bem gelados.

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Pedro Kucht

Apaixonado pelo mundo dos sabores e pelas combinações que eles possibilitam, o chef e sommelier Pedro Kucht traz a cada semana uma receita deliciosa e uma dica de vinho para harmonizar

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Gastronomia Páscoa vinhos Semana Santa
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