Como escolher vinhos para harmonizar no almoço de Páscoa

No vídeo acima, trago dicas de harmonização com as principais delícias do almoço de Páscoa, desde a entrada até a sobremesa.

A começar pelas entradinhas, como bolinho de bacalhau e frituras em geral, os espumantes Brut, Extra Brut e Nature são a escolha ideal. Sua alta acidez estimula a salivação e aumenta o apetite, e o perlage (bolhas da bebida) limpa o paladar.

Os pratos principais de bacalhau combinam muito bem com uvas brancas aromáticas de alta acidez, como Riesling e Sauvignon Blanc. Vinhos verdes também funcionam aqui!

Pratos com bacalhau harmonizam com vinhos brancos de alta acidez Crédito: Shutterstock

Se você prefere tintos, escolha um vinho de Pinot Noir, que é uma uva mais delicada e também pode acompanhar outros peixes mais gordurosos, como atum e salmão.

Nas preparações com cordeiro, uma harmonização clássica é Bordeaux. Na região francesa são produzidos vinhos mais encorpados e perfeitos para esse tipo de carne.

Outra boa dica para quem vai de frutos do mar, como camarão, lagosta ou polvo, é harmonizar com rosés. Os da Provence são perfeitos, e os espumantes rosés brasileiros são maravilhosos também.

Por fim, o tradicional pudim fica perfeito quando harmonizado com vinhos de colheita tardia, que são um tanto doces e têm um teor alcoólico elevado. São consumidos em menor quantidade e sempre bem gelados.