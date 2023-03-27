Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Atenção, consumidor!

Preços de ovos de Páscoa têm variação de até 30% em Vitória

Pesquisa realizada pelo Procon aponta diferença de valores de ovos e tabletes de chocolate, além de caixas de bombons, entre os supermercados

Publicado em 27 de Março de 2023 às 19:38

Julia Paranhos

Julia Paranhos

Publicado em 

27 mar 2023 às 19:38
Ovos de páscoa dispostos em supermercado de Vitória
Ovos de Páscoa à venda em supermercado de Vitória Crédito: Vitor Jubini
O consumidor que for comprar ovos de Páscoa deve pesquisar bem, antes de realizar a compra. Em Vitória, segundo dados revelados pelo Procon Municipal, a diferença de preços do produto nos supermercados chega a 30%. Quando se trata de caixa de bombons, a variação é ainda maior: 79%.
A pesquisa foi realizada em cinco supermercados, entre os dias 16 e 20 de março. Foram analisados 55 tipos de produtos diferentes, entre eles 37 ovos de Páscoa, 15 tabletes de chocolate e três caixas de bombons. Em relação aos ovos, a maior diferença de preços foi registrada no Kinder Miraculous (100g). Em um estabelecimento, o produto foi encontrado por R$ 49,70 e, em outro, estava custando R$ 64,90 — uma variação de 30,58%.
Os valores não variam apenas nos clássicos ovos de chocolate. Aqueles que decidirem substituir esse produto pelos tabletes e pelas caixas de bombons também devem ficar atentos na hora compra.
A barra de chocolate da Arcor ao Leite ou Branco (100g) foi encontrada com preços que variam de R$ 5,36 a R$ 8,98, uma variação de 67,54%. Já a caixa de bombons Lacta Sortidos Favoritos (250,6g) estava à venda por preços que vão de R$ 9,98 a R$ 17,90. A diferença, nesse caso, chega a 79,36%.
Além da apresentação da diferença dos valores entre os supermercados, a equipe de fiscalização do Procon de Vitória realizou um comparativo dos preços de 2022 e 2023. O valor mais salgado foi observado no ovo de Páscoa Garoto Talento Castanha do Pará (350g), que teve um aumento de 35,39%. Em 2022, o produto era vendido por R$ 44,98 e, agora, em 2023, passou a custar R$ 60,90.
O produto que teve uma redução de preço significativa foi o ovo de Páscoa Arcor Unicórnio (100g). A queda foi de 28,49%. O valor era de R$ 66,98, em 2022, e caiu para R$ 47,90 este ano, de acordo com a pesquisa do Procon.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Páscoa Consumo Procon Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto
Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados