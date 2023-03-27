Preços de ovos de Páscoa têm variação de até 30% em Vitória

Ovos de Páscoa à venda em supermercado de Vitória Crédito: Vitor Jubini

O consumidor que for comprar ovos de Páscoa deve pesquisar bem, antes de realizar a compra. Em Vitória, segundo dados revelados pelo Procon Municipal, a diferença de preços do produto nos supermercados chega a 30%. Quando se trata de caixa de bombons, a variação é ainda maior: 79%.

A pesquisa foi realizada em cinco supermercados, entre os dias 16 e 20 de março. Foram analisados 55 tipos de produtos diferentes, entre eles 37 ovos de Páscoa, 15 tabletes de chocolate e três caixas de bombons. Em relação aos ovos, a maior diferença de preços foi registrada no Kinder Miraculous (100g). Em um estabelecimento, o produto foi encontrado por R$ 49,70 e, em outro, estava custando R$ 64,90 — uma variação de 30,58%.

Os valores não variam apenas nos clássicos ovos de chocolate. Aqueles que decidirem substituir esse produto pelos tabletes e pelas caixas de bombons também devem ficar atentos na hora compra.

A barra de chocolate da Arcor ao Leite ou Branco (100g) foi encontrada com preços que variam de R$ 5,36 a R$ 8,98, uma variação de 67,54%. Já a caixa de bombons Lacta Sortidos Favoritos (250,6g) estava à venda por preços que vão de R$ 9,98 a R$ 17,90. A diferença, nesse caso, chega a 79,36%.

Além da apresentação da diferença dos valores entre os supermercados, a equipe de fiscalização do Procon de Vitória realizou um comparativo dos preços de 2022 e 2023. O valor mais salgado foi observado no ovo de Páscoa Garoto Talento Castanha do Pará (350g), que teve um aumento de 35,39%. Em 2022, o produto era vendido por R$ 44,98 e, agora, em 2023, passou a custar R$ 60,90.