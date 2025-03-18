Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Novos ares

8 perfumes que serão tendência no outono

Com a mudança de estação, que tal apostar em uma nova fragrância? A coluna do Clube A Gazeta separou algumas dicas de como escolher o perfume ideal

Publicado em 18 de Março de 2025 às 11:17

Públicado em 

18 mar 2025 às 11:17
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

8 perfumes que serão tendência no outono
Mas antes de passar o cartão e finalizar a compra do novo perfume, é preciso ficar atento às características e propriedades do modelo escolhido. Crédito: Shutterstock
O verão se despede e os aromas característicos do outono começam a ganhar espaço com a mudança de estação. Se antes os dias quentes eram rotina, agora a promessa é de temperaturas mais amenas. Ou seja, muito além do clima, é hora de atualizar o guarda-roupa. Entretanto, engana-se quem pensa que estilo está só no vestuário. Os perfumes também podem ser um tipo de assinatura pessoal e a chegada de um novo momento é a oportunidade perfeita para atualizar a fragrância.
Mas antes de garantir um novo perfume, é preciso ficar atento às características e propriedades do modelo escolhido. Afinal, as notas, concentração e o tipo de família olfativa podem influenciar tanto na qualidade quanto determinar os gostos pessoais.

O que são as notas presentes nos perfumes?

Quando o assunto é perfume, o termo “notas” quase sempre aparece para se referir a composição. Elas, portanto, referem-se aos cheiros que fazem parte da fragrância. Mas atenção: com o passar do tempo, eles acabam variando na pele e podem ser alterados. Isso porque dentro de um frasco podem existir até três aromas diferentes.
  1. Notas de saída: esse, por exemplo, é o primeiro cheiro a ser sentido ao aplicar um perfume. Essas notas são sentidas logo na primeira aplicação e evaporam muito rápido. 
  2. Notas de corpo: esses são os aromas mais intensos e podem durar até uma hora. 
  3. Notas de fundo: o terceiro cheiro é aquele que permanece com a pessoa ao longo do dia.
O tempo que um perfume dura no corpo, aliás, é determinado de acordo com a concentração do frasco. As colônias, por exemplo, contam com apenas 3% de aroma na composição. Já os chamados Eau Di Toilette, ou desodorante colônia, contam com 8 a 14% de concentração. Para ser considerado de fato um perfume, a fragrância precisa ter uma concentração de aroma superior a 30%.
Vale destacar ainda que a divisão de aromas é feita a partir das famílias olfativas. Elas agrupam os perfumes entre os tipos disponíveis no mercado de acordo com as características principais de cada aroma.
Algumas das famílias mais populares são: 
  • Amadeiradas: mais fortes e marcantes. 
  • Orientais: quentes e suaves com toques doces e picantes. 
  • Cítricas: frescas e ideais para climas mais quentes. 
  • Aromáticas: com notas marítimas, naturais e refrescantes. 
8 perfumes que serão tendência no outono
Vale destacar ainda que a divisão de aromas é feita a partir das famílias olfativas. Crédito: Shutterstock

Tendências para a estação

As fragrâncias orientais, amadeiradas e florais, inclusive, são alguns dos destaques para a estação. Isso porque fragrâncias com notas mais quentes ajudam a equilibrar a temperatura corporal, o que ajuda a aumentar a sensação de conforto e aconchego. Em especial, aquelas que contam com aromas, sândalo, incenso e especiarias que remetem a transição do verão para o outono.
Além disso, a recomendação é variar na utilização de um perfume, uma vez que a utilização diária da fragrância pode resultar na saturação olfativa, em que com a constância do aroma, o olfato para de captá-lo.
Depois de tantas dicas, chegou a hora de escolher o perfume e aromatizar qualquer ambiente, certo? A coluna do Clube A Gazeta separou algumas recomendações disponíveis na Amazon e Mercado Livre e que vão deixar qualquer um com um cheiro maravilhoso.

Veja Também

Florais e frescos: 8 perfumes ideais para usar no verão

Florais e vibrantes: 8 novos perfumes para colocar na lista de desejos

Conheça 10 perfumes para comprar no Dia Internacional do Perfume

Produtos
Legend Red Montblanc

Legend Red Montblanc

Montblanc Legend Red Eau de Parfum, mais ousado e determinado do que nunca para fazer você se sentir confiante, forte e poderoso.

Produtos
Sauvage Masculino Eau de Parfum

Sauvage Masculino Eau de Parfum

O perfume masculino Dior Sauvage Eau de Parfum é oriental fougère e traduz em aromas a beleza rústica, além de exalar novas facetas sensuais, instigantes e misteriosas. Além disso, foi inspirado no deserto, na hora mágica do crepúsculo.

Produtos
Eau de Toilette Masculino Impact Intense

Eau de Toilette Masculino Impact Intense

Eau de Toilette Masculino Impact Intense, Azul, Tommy Hilfiger, 30 ml

Produtos
Libre Intense por Yves Saint Laurent

Libre Intense por Yves Saint Laurent

Eau de Parfum Feminino Libre Intense, Dourado, Yves Saint Laurent, 30 ml

Produtos
Nina Rouge Perfume

Nina Rouge Perfume

Nina Ricci Les Belles de Nina Nina Rouge EDT 80 ml para feminino

Produtos
Nina Rouge Perfume

Nina Rouge Perfume

O Eau de Parfum Élégance Royale é uma fragrância que ressignifica a elegância dos castelos franceses. Sua essência primorosa e acolhedora nos transporta diretamente a um château francês de estilo renascentista localizado no Vale do Loire, cujos jardins formam um labirinto de tirar o fôlego.

Produtos
My Burberry Blush Eau de Parfum

My Burberry Blush Eau de Parfum

My Burberry Blush Eau de Parfum, Burberry

Produtos
212 Vip Black Carolina Herrera

212 Vip Black Carolina Herrera

212 Vip Black Carolina Herrera - Perfume Masculino Eau De Parfum 200ml

Caro Leitor,

Esta reportagem foi criada de forma totalmente independente por nossa equipe, com o apoio de especialistas. Para mantermos a transparência, gostaríamos de esclarecer alguns pontos caso você decida comprar algum produto por meio dos links que incluímos: 1. Como parte do Programa de Associados, recebemos uma comissão pelas compras realizadas através desses links. 2. A Gazeta também pode gerar receita por meio de parcerias comerciais. 3. Não temos controle sobre a experiência de compra após o clique nos links; essa responsabilidade é do lojista. 4. Se tiver dúvidas ou problemas com o produto, compra, pagamento ou entrega, recomendamos que entre em contato diretamente com o vendedor responsável.

Veja Também

18 melhores perfumes e body splashes para o verão

Desodorante em cristal: veja benefícios e opções para comprar

Clube A Gazeta

Beneficios que estao presentes no seu dia a dia. Acompanhe todas as novidades e o que e exclusivo para os socios do Clube A Gazeta

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Suspeito tinha mandado de prisão em aberto por homicídio e reagiu à abordagem, segundo a PM
Jovem morre em confronto com a PM durante cumprimento de mandado de prisão em Jaguaré
Imagem de destaque
Após alerta de tsunami, Japão adverte para novos terremotos de grande magnitude nos próximos dias
Turistas ficaram em topo do morro
Operação policial no Rio deixa turistas 'ilhados' no Morro Dois Irmãos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados