8 perfumes que serão tendência no outono

O que são as notas presentes nos perfumes?
- Notas de saída: esse, por exemplo, é o primeiro cheiro a ser sentido ao aplicar um perfume. Essas notas são sentidas logo na primeira aplicação e evaporam muito rápido.
- Notas de corpo: esses são os aromas mais intensos e podem durar até uma hora.
- Notas de fundo: o terceiro cheiro é aquele que permanece com a pessoa ao longo do dia.
- Amadeiradas: mais fortes e marcantes.
- Orientais: quentes e suaves com toques doces e picantes.
- Cítricas: frescas e ideais para climas mais quentes.
- Aromáticas: com notas marítimas, naturais e refrescantes.
Tendências para a estação
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