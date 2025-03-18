8 perfumes que serão tendência no outono

Mas antes de passar o cartão e finalizar a compra do novo perfume, é preciso ficar atento às características e propriedades do modelo escolhido. Crédito: Shutterstock

O verão se despede e os aromas característicos do outono começam a ganhar espaço com a mudança de estação. Se antes os dias quentes eram rotina, agora a promessa é de temperaturas mais amenas. Ou seja, muito além do clima, é hora de atualizar o guarda-roupa. Entretanto, engana-se quem pensa que estilo está só no vestuário. Os perfumes também podem ser um tipo de assinatura pessoal e a chegada de um novo momento é a oportunidade perfeita para atualizar a fragrância.

Mas antes de garantir um novo perfume , é preciso ficar atento às características e propriedades do modelo escolhido. Afinal, as notas, concentração e o tipo de família olfativa podem influenciar tanto na qualidade quanto determinar os gostos pessoais.

O que são as notas presentes nos perfumes?

Quando o assunto é perfume, o termo “notas” quase sempre aparece para se referir a composição. Elas, portanto, referem-se aos cheiros que fazem parte da fragrância. Mas atenção: com o passar do tempo, eles acabam variando na pele e podem ser alterados. Isso porque dentro de um frasco podem existir até três aromas diferentes.

Notas de saída: esse, por exemplo, é o primeiro cheiro a ser sentido ao aplicar um perfume. Essas notas são sentidas logo na primeira aplicação e evaporam muito rápido. Notas de corpo: esses são os aromas mais intensos e podem durar até uma hora. Notas de fundo: o terceiro cheiro é aquele que permanece com a pessoa ao longo do dia.

O tempo que um perfume dura no corpo, aliás, é determinado de acordo com a concentração do frasco. As colônias, por exemplo, contam com apenas 3% de aroma na composição. Já os chamados Eau Di Toilette, ou desodorante colônia, contam com 8 a 14% de concentração. Para ser considerado de fato um perfume, a fragrância precisa ter uma concentração de aroma superior a 30%.

Vale destacar ainda que a divisão de aromas é feita a partir das famílias olfativas. Elas agrupam os perfumes entre os tipos disponíveis no mercado de acordo com as características principais de cada aroma.

Algumas das famílias mais populares são:

Amadeiradas: mais fortes e marcantes.

Orientais: quentes e suaves com toques doces e picantes.

quentes e suaves com toques doces e picantes. Cítricas: frescas e ideais para climas mais quentes.

frescas e ideais para climas mais quentes. Aromáticas: com notas marítimas, naturais e refrescantes.

Vale destacar ainda que a divisão de aromas é feita a partir das famílias olfativas. Crédito: Shutterstock

Tendências para a estação

As fragrâncias orientais, amadeiradas e florais, inclusive, são alguns dos destaques para a estação. Isso porque fragrâncias com notas mais quentes ajudam a equilibrar a temperatura corporal, o que ajuda a aumentar a sensação de conforto e aconchego. Em especial, aquelas que contam com aromas, sândalo, incenso e especiarias que remetem a transição do verão para o outono.

Além disso, a recomendação é variar na utilização de um perfume, uma vez que a utilização diária da fragrância pode resultar na saturação olfativa, em que com a constância do aroma, o olfato para de captá-lo.

Depois de tantas dicas, chegou a hora de escolher o perfume e aromatizar qualquer ambiente, certo? A coluna do Clube A Gazeta separou algumas recomendações disponíveis na Amazon e Mercado Livre e que vão deixar qualquer um com um cheiro maravilhoso.

Produtos Legend Red Montblanc Montblanc Legend Red Eau de Parfum, mais ousado e determinado do que nunca para fazer você se sentir confiante, forte e poderoso. Compre na Amazon Compre no Mercado Livre

Produtos Sauvage Masculino Eau de Parfum O perfume masculino Dior Sauvage Eau de Parfum é oriental fougère e traduz em aromas a beleza rústica, além de exalar novas facetas sensuais, instigantes e misteriosas. Além disso, foi inspirado no deserto, na hora mágica do crepúsculo. Compre na Amazon Compre no Mercado Livre

Produtos Eau de Toilette Masculino Impact Intense Eau de Toilette Masculino Impact Intense, Azul, Tommy Hilfiger, 30 ml Compre na Amazon Compre no Mercado Livre

Produtos Libre Intense por Yves Saint Laurent Eau de Parfum Feminino Libre Intense, Dourado, Yves Saint Laurent, 30 ml Compre na Amazon Compre no Mercado Livre

Produtos Nina Rouge Perfume Nina Ricci Les Belles de Nina Nina Rouge EDT 80 ml para feminino Compre na Amazon Compre no Mercado Livre

Produtos Nina Rouge Perfume O Eau de Parfum Élégance Royale é uma fragrância que ressignifica a elegância dos castelos franceses. Sua essência primorosa e acolhedora nos transporta diretamente a um château francês de estilo renascentista localizado no Vale do Loire, cujos jardins formam um labirinto de tirar o fôlego. Compre na Amazon Compre no Mercado Livre

Produtos My Burberry Blush Eau de Parfum My Burberry Blush Eau de Parfum, Burberry Compre na Amazon Compre no Mercado Livre

Produtos 212 Vip Black Carolina Herrera 212 Vip Black Carolina Herrera - Perfume Masculino Eau De Parfum 200ml Compre na Amazon Compre no Mercado Livre