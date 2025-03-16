Moda outono-inverno 2025: veja o que vai bombar nas próximas estações

Veja o que vai bombar no outono-inverno Crédito: Leonardo.ai

A espera pelo frio já começou! Com o outono chegando oficialmente em 20 de março de 2025 e o inverno marcando presença a partir de 20 de junho, este é o momento perfeito para planejar os looks que vão dominar as próximas estações. E para quem já está sonhando com sobreposições, tricôs, botas e casacos, reunimos as principais tendências do outono-inverno 2025, inspiradas nas passarelas, semanas de moda e no que está bombando nas redes. Vem conferir!

Ombro de fora

Ombros de fora será tendência no Outono-Inverno Crédito: Aleksei Isachenko / Shutterstock

Sensual e moderno, o ombro de fora vai estar em alta! Tricôs de um ombro só e vestidos assimétricos chegam para dar aquele charme ao look de outono-inverno. A tendência mistura sofisticação e elegância, sem deixar o conforto de lado, e vai dominar as ruas e as passarelas.

Jaquetas e casacos estruturados

Jaquetas e Casacos Estruturados Crédito: Ekateryna Zubal / Shutterstock

A alfaiataria continua firme no outono-inverno 2025, mas com uma pegada mais moderna e dramática. Jaquetas e casacos com cortes super-estruturados e ombros marcados são ideais para quem busca sofisticação e atemporalidade. Modelagens retas e um toque vintage fazem dessas peças um investimento certeiro para quem quer manter a elegância mesmo nos dias mais frios.

Mangas ultra longas

Mangas ultra longas Crédito: Alex Kerniakevych / Ekateryna Zubal / Shutterstock

As mangas extra longas são o novo hit! As coleções da Elena Velez e da Calvin Klein durante a Semana de Moda de Nova York 2025 mostraram que o exagero pode ser sofisticado, com um toque fashionista incrível. Aposte nesse detalhe para transformar os looks do dia a dia em algo realmente ousado.

Xadrez Argyle

Peças Xadrez Argyle estarão em alta Crédito: Shutterstock

O xadrez Argyle, com seu padrão de losangos, volta com tudo neste outono, especialmente para quem adora a estética preppy e old money. Usado tradicionalmente em suéteres e cardigãs, o padrão se expande para calças, saias e até meias-calças. A pegada preppy vem repaginada, com cores mais ousadas e modelagens oversized, perfeitas para quem quer dar um toque moderno ao estilo clássico.

Jeans com Barra Virada

Jeans com a barra virada será tendência no outono-inverno 2025 Crédito: Leonardo.ai

Quem poderia imaginar que um truque de styling tão simples faria tanta diferença? Dobrar a barra do jeans adiciona um toque despojado e moderno ao look, sem abrir mão do charme. Além de valorizar o visual, esse detalhe realça calçados como botas e mocassins.

Suéter com gola polo

Suéter com Gola Polo Crédito: Leonardo.ai

O suéter com gola polo ganhou destaque em diversos desfiles e, com certeza, vai dominar o guarda-roupa do outono-inverno 2025. Com um estilo que mescla o formal com o confortável, essa peça é perfeita para quem ama o clássico e busca sofisticação no dia a dia. Além disso, sua versatilidade faz dela um item atemporal, que vai continuar sendo um hit por muito tempo.