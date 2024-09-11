Tendências de looks: quais são as principais apostas para festivais de música

Jeans, sobreposições e camisas estilizadas e estampas de artistas são algumas apostas para os festivais Crédito: Instagram

Festivais de música e grandes eventos sempre vem acompanhados de uma dúvida: o que vestir? Afinal, - para além disso - falar em moda é mais do que apenas se vestir, é inspirar e transmitir personalidade e estilo através de cada peça. E claro, a moda é um espaço livre para deixar fluir a criatividade na composição de looks que façam se sentir bem e claro, que sejam confortáveis.

Quando se fala em festival, é comum querer apostar em peças que sigam tendências com brilho, couro, acessórios em correntes, botas de cano longo, camisetas oversized e peças cargo. Independente do look, muitas pessoas planejam com antecedência o que usar, enquanto outras vão mais no impulso ou o 'feeling' do momento.

Pensando nas tendências mais procuradas para festivais, HZ bateu um papo com três diferentes personalidades para entender o que está bombando no mundo da moda: a produtora e artista visual Ana Lara, o estudante de jornalismo Luiz Edmundo e o stylist e modelo José Eduardo. Afinal, o Rock in Rio começa no dia 13 de setembro. Confira!

Conforto e autenticidade

Aos 22 anos, José Eduardo atua no mercado da moda há cerca de dois anos, como estilista e modelo. Sobre o serviço de stylist, José contou para HZ que gosta de planejar looks de acordo com a personalidade e performance do ambiente. "Quando a gente fala de festival (muitas horas de show), além de ser uma oportunidade de ousar em um look criativo, acho importante priorizar o conforto! Um equilíbrio perfeito entre autenticidade e conforto."

O stylist, que consome muitas referências vintage, revelou que sua tendência preferida são as calças boca de sino e o uso dos acessórios, que transformam qualquer look básico em um “super look". "Em festivais temos a chance de observar as tendências do momento. O que as pessoas têm consumido na internet e como a moda impacta na sociedade, e caminhando por festivais, reparo que sobreposições para a parte de baixo (bermuda com calça, saia com calça, etc…) tem sido bastante recorrente!", disse.

O modelo deixou claro que o jeans é uma peça atemporal na moda e uma grande aposta para os grandes festivais. Ainda, destacou que não podemos esquecer dos óculos escuros, que principalmente à noite dão “plus” no look e nas fotos. Veja alguns trabalhos do modelo abaixo e se inspire!

Modelo José Eduardo aposta em looks vintage com bastante jeans

CRIATIVIDADE É O PONTO CHAVE

Para o estudante Luiz Edmundo, festivais são oportunidades para enxergar diferentes possibilidades criativas dentro de uma peça. "Gosto de olhar dentro do meu guarda roupa e pensar nas possibilidades que já estão em casa, se tem alguma peça que eu quero muito usar para ser o ponto de partida do look, e aí eu vejo outras peças que combinam e também avalio o local, se vai ser dia, ou noite, se vai estar frio ou calor".

A criatividade com conforto também é um ponto chave para Luiz, ele revela que gosta muito da estética anos 2000, peças com all jeans, óculos diferentes, calças cargo, botas metalizadas e até estilo cowboy. "Acho que esse ano muita gente no Rock In Rio vai apostar em camisas estilizadas com letras e estampas de artistas."

Afinal, você também já sentiu como se não tivesse nada no seu guarda roupa? Esse é um ponto citado por Luiz, já muitas vezes não olhamos com diferentes olhos para uma mesma peça que pode utilizada de formas diferentes. "Uma blusa pode ser uma sobreposição, pode vir por cima de outra blusa, pode ser uma base para utilização de acessórios...O principal é ter criatividade."

Em seus looks, Luiz aposta em jeans e peças que podem ser utilizadas de diferentes formas

CONSUMO COM CONSCIÊNCIA

Apaixonada por criatividade e tecnologia, a stylist transita por diversas áreas da arte, desde a produção de figurino até direção artística e visual. Sobre os looks para festivais, Ana Lara disse que o processo de criação passa por diferentes etapas, e que ela gosta de entender o sentimento por trás de cada cliente antes de sugerir as peças.

"O primeiro passo é uma reunião online ou no meu ateliê, ali fazemos a prova de roupas, acessórios e sapatos, tudo para entendermos o estilo da pessoa. Criamos uma pasta com referências e sempre pergunto se o cliente está buscando seu estilo ou se já sabe sua afirmação, já que nosso estilo passa por muitas fases e nuances, depende de como a pessoa está se sentindo. Busco entender o sentimento por trás, vestir é sobre entender também como a pessoa se sente e o que se passa com ela."

A stylist destaca que é necessário consumir com consciência, e que as tendências são cíclicas e sempre acabam voltando. "Em festivais, falamos de várias pessoas em um ambiente com diferentes estilos, mas o que vejo com muita repetição em modo geral é o uso de texturas, brilhos, estampas, cores brilhosas como prata, dourado, couro, ou um sapato mais estilizado como tênis, muitos acessórios, penteados e maquiagens" revela.