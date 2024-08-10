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Festival

9 shows imperdíveis no line-up do Rock in Rio 2024

Artistas nacionais e internacionais prometem grandes apresentações no festival de música
Portal Edicase

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Publicado em 10 de Agosto de 2024 às 08:00

Imagem Edicase Brasil
Rock In Rio 2024 terá apresentações de grandes artistas Crédito: Andre Luiz Moreira | Shutterstock
Em 2024, o Rock in Rio completa 40 anos de existência. Para celebrar em grande estilo, a produção do festival anunciou a participação de mais de 50 artistas internacionais e nacionais.
Entre as atrações, estão Mariah Carey, Shawn Mendes e Katy Perry, que compõem a lista do “Dia do Pop”, e Zeca Pagodinho e Alcione, que completam a programação do “Dia Brasil”, dedicado à música brasileira.
A seguir, confira mais informações sobre essas e outras apresentações imperdíveis do festival de música!

1. Travis Scott

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Travis Scott é a principal atração do Palco Mundo no primeiro dia do festival Crédito: Christian Bertrand | Shutterstock
Um dos artistas mais queridos do momento, Travis Scott fará a sua estreia no Rock in Rio. O cantor será a principal atração do Palco Mundo, em 13 de setembro (data inteiramente dedicada ao rap e ao funk), e responsável por encerrar o primeiro dia de festival. O show também terá a participação do rapper brasileiro Matuê, que trará os artistas Wiu e Teto como participações especiais.

2. Imagine Dragons

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Imagine Dragons promete uma apresentação totalmente nova com a turnê ‘Loom’ Crédito: Christian Bertrand | Shutterstock
Imagine Dragons se apresentará no Palco Mundo no dia 14 de setembro. O show, que marca a sexta passagem da banda pelo Brasil, promete uma apresentação totalmente nova com a turnê ‘Loom’ – maior produção que os norte-americanos já fizeram. “Estou muito animado, porque esse é um dos meus festivais preferidos do mundo todo […] Nós vamos tocar ‘Loom’ inteiro, mas também vamos tocar muitas faixas antigas e algumas faixas muito antigas”, contou Dan Reynolds, vocalista da banda, em entrevista ao portal Splash UOL.

3. Ed Sheeran

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Ed Sheeran se apresentará como headliner com show que é parte da turnê “+–=÷x Tour”  Crédito: Miguel Angel Lopez Rojas | Shutterstock
Ed Sheeran estará no Brasil pela quarta vez e fará uma das apresentações mais aguardadas pelo público do Rock in Rio. O cantor se apresentará como headliner, no dia 19 de setembro, com um show que é parte da sua atual turnê “+–=÷x Tour”, que rendeu elogios na versão portuguesa do festival. Além disso, o set list deve contar com alguns de seus maiores hits, como “Photograph”, “Perfect” e “Shape of You”.

4. Katy Perry

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Katy Perry é uma das cantoras mais pedidas pelo público do Rock in Rio  Crédito: A.PAES | Shutterstock
Katy Perry se apresentará no Rock in Rio 2024 no dia 20 de setembro, data dedicada às artistas femininas. Essa será a terceira participação da cantora norte-americana no festival que acontece no Rio de Janeiro. Sua primeira passagem aconteceu em 2011 e a segunda, em 2015. Segundo a organização, ela é uma das cantoras mais pedidas pelo público.

5. Ivete Sangalo

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Ivete Sangalo comemorará 30 anos de carreira no Rock in Rio  Crédito: Delmiro Junior | Shutterstock
Veterana quando o assunto são apresentações no festival , Ivete Sangalo já fez 17 shows no Rock in Rio – no Brasil e em outros países. No dia 20 de setembro, ela subirá ao Palco Mundo e, também, comemorará 30 anos de carreira. Dessa maneira, é possível aguardar grandes novidades na apresentação da artista.

6. Zeca Pagodinho e Alcione

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As lendas vivas Zeca Pagodinho e Alcione se apresentarão no Rock in Rio Crédito: A.PAES e Anaribphoto
No dia 21 de setembro, acontecerá um encontro inédito de artistas do samba no Palco Sunset. As lendas vivas Zeca Pagodinho e Alcione serão os grandes destaques, ao lado de Diogo Nogueira, Jorge Aragão, Maria Rita e Xande de Pilares. A apresentação, diferentemente dos demais dias, não terá um artista principal para fechar a noite. Dessa maneira, todos terão a mesma importância, segundo a organização do evento.

7. Luísa Sonza

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Luiza Sonza abrirá as apresentações do Palco Mundo no último dia do evento Crédito: A.PAES | Shutterstock
A cantora Luiza Sonza abrirá as apresentações do Palco Mundo no último dia do evento, em 22 de setembro. Dona de hits como “Modo Turbo” e “Cachorrinhas”, a artista fez três shows no Palco Sunset em 2022. A apresentação foi um sucesso e faltou até lugar para o público!

8. Mariah Carey

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Apresentação de Mariah Carey no Rock In Rio 2024 marcará o seu retorno ao Brasil após 14 anos  Crédito: Everett Collection | Shutterstock
Uma das maiores e mais influentes cantoras do mundo, Mariah Carey não poderia ficar de fora da lista do festival. Após 14 anos sem vir ao Brasil, a artista fará o show principal do Palco Sunset no dia 22 de setembro, conhecido entre o público como o “Dia do Pop”. A apresentação marcará a estreia da cantora no Rock In Rio.

9. Shawn Mendes

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Shawn Mendes será um dos destaques do “Dia do Pop” no festival  Crédito: Tom Rose | Shutterstock
Além de Mariah Carey, Shawn Mendes será uma das principais atrações do “Dia do Pop”. Após o nome dos artistas serem anunciados, os ingressos para a data esgotaram em menos de 1 hora. Essa será a terceira apresentação do canadense no Brasil. Inclusive, sua estreia em solo nacional aconteceu no Rock in Rio em 2017.

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