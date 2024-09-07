Vai ao Rock in Rio? Confira 5 itens essenciais para levar na bolsa

Rock in Rio 2024 começa neste mês Crédito: Folhapress

De 13 a 22 de setembro, o Rio de Janeiro sedia um dos maiores festivais de música e entretenimento de todos os tempos: o Rock in Rio. Reconhecido como um dos maiores festivais musicais do planeta, o evento vai reunir mais de 50 nomes da música (de estilos variados) e será o assunto mais falado nas rodas de conversa e nas redes sociais nos próximos dias.

Quem está se preparando para curtir o festival, sabe que a experiência vai muito além dos shows incríveis e da energia contagiante. Para aproveitar ao máximo cada momento, é essencial estar preparado e ter na bolsa alguns objetos essenciais.

Pensando nisso, a Multicoisas fez uma lista com cinco itens indispensáveis. Faça sua checklist!

Capa de chuva

Essencial em um show aberto. Feita de PVC, ela impede que a água penetre na roupa e na pele. Além de proteger da chuva, uma capa de chuva também pode ajudar a bloquear o vento frio, oferecendo conforto adicional em dias chuvosos. É um item prático e fácil de transportar.

Protetor de cabo USB

O protetor de cabo USB serve para aumentar a durabilidade dos cabos, evitando que se desgastem, quebrem ou fiquem danificados em áreas onde são mais vulneráveis, como as extremidades próximas aos conectores. Ele ajuda a prevenir dobras excessivas, que podem causar a ruptura dos fios internos do cabo, e protege contra desgaste causado pelo empurra-empurra do show.

Cordão de celular

O cordão de celular serve para prender o telefone ao redor do pescoço, pulso ou bolsa, proporcionando fácil acesso ao dispositivo e ajudando a evitar quedas ou perdas. É útil em situações em que você precisa pegar o celular com frequência para filmar ou tirar fotos, mantendo-o seguro e acessível.

Carregador portátil de celular

Também conhecido como power bank, serve para recarregar o celular enquanto a pessoa está em movimento e não tem acesso a uma tomada elétrica. Ele armazena energia que pode ser utilizada para carregar seus dispositivos através de cabos USB ou USB-C. É muito útil porque, durante os shows, as pessoas ficam sem fonte de energia por um longo período.

Garrafa squeeze com alça e borrifador